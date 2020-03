KORONAVÍRUS Nádherné VIDEO: Mladý lekár spieva Imagine od Johna Lennona, je z toho celosvetový hit

Ortopéd Elvis Francois je momentálne najznámejším spievajúcim lekárom Ameriky. Do povedomia verejnosti sa dostal už v roku 2018, keď účinkoval v televíznom programe TheEllenShow. Teraz sa opäť pripomenul, a to notoricky známou skladbou Imagine od Johna Lennona. Reaguje ňou na momentálnu situáciu, vzdáva hold všetkým lekárom a ostatným zdravotníckym pracovníkom a zároveň vyzýva ľudí, aby zabudli na všetky žabomyšie vojny a boli disciplinovaní. Pieseň zaspieval na klinike v Rochesteri v štáte New York spolu so svojím kolegom Williamom Robinsonom, ktorý ho sprevádza na klavíri. K popularite dojímavej skladby prispela aj moderátorka Katie Couricová, keď ju zverejnila na sociálnej sieti s komentárom: "Milujem tú skladbu a milujem všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú v prvej línii a zachraňujú životy!"

Elvisovo vystúpenie dojalo tisíce ľudí po celom svete. Jeho spev je podľa mnohých priam božský. Samotný interpret ale ostáva pokorný. "V živote je toľko vecí, ktoré nás rozdeľujú. Náboženstvo, rasa, politika, sociálne postavenie a mnoho ďalších. Ale dnes nás globálna pandémia spája do jedného celku," napísal na sociálnej sieti. Francois podotýka, že v nasledujúcich mesiacoch bude testovaný náš systém zdravotnej starostlivosti. Jej poskytovatelia budú vystavení neuveriteľnému stresu, aby zachránili tisíce ľudí. "A aj keď sú dnešné časy temné, nie je nič svetlejšie ako ľudská duša," dodal sympatický lekár.