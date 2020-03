FOTO Mame vadilo, že jej dcérka (20 mes.) ma malú izbu: Za pár eur ju úžasne prerobila

RUNCORN - Dvadsaťosemročná Sarah Wardová sa cítila vinná za to, že jej takmer dvojročná dcéra býva v izbe veľkej ako krabica. Rozhodla sa, že tam spraví aspoň šatník. Podarilo sa jej to v prepočte za neuveriteľných sedem eur. Mladá matka týmto nízkorozpočtovým inovatívnym nápadom teraz motivuje mnohých rodičov.

Mama dvoch detí Sarah chcela potešiť svoju dvadsaťmesačnú dcéru Cyennu. Jej izba bola príliš malá na to, aby sa do nej vošlo všetko detské oblečenie, preto sa povaľovalo u Sarah v izbe. Tá to ale zobrala do vlastných rúk a dcérke vyrobila šatník na mieru. "Chcela som pre ňu niečo urobiť. Nemám veľa peňazí, ale pozerám veľa online videí a napadlo mi, že by som to mohla zvládnuť urobiť sama," začína svoje rozprávanie.

Zdroj: profimedia.sk

Wardová sa rozhodla, že v izbe zruší vetraciu skriňu a urobí z nej šatník. V lokálnom charitatívnom obchode kúpila kovové priečky za štyri libry a za ďalšie dve dokúpila nálepky jednorožcov. Zo starej poschodovej postele svojho sedemročného syna Jamieho-Johna trpiaceho autizmom odrezala drevený rebrík a použila ho ako schody k šatníku.

Zdroj: profimedia.sk

Zdroj: profimedia.sk

Cyenna sa do svojho nového šatníka úplne zamilovala. Mamička pracujúca na plný úväzok dúfa, že týmto inšpiruje aj ostatných rodičov, ktorí sa pokúsia zveľadiť detské izby svojich ratolestí svojpomocne. "Trpím úzkosťami a depresiou a zistila som, že táto aktivita je úplným ničiteľom zlej nálady," povedala Sarah. Chce ukázať rodičom na celom svete, že detská izba sa dá zariadiť aj bez miliónov na účte.