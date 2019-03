Mŕtvy muž (48) zázračne ožil počas prevozu do márnice: Sestričky nechceli veriť tomu, čo videli

Joao Araujo je známy ako "zázračný muž". Tento titul si právom zaslúži, keďže po vyše dvadsiatich minútach od údajnej smrti vstal z mŕtvych. Všetko sa odohralo po tom, ako počas šoférovania v aute, v ktorom sa viezla aj jeho žena, dostal zástavu srdca. Oči sa mu prevrátili a rukami sa snažil pevne zvierať volant. Manželka Grazielle okamžite zalarmovala suseda, ktorý privolal záchranárov. Tí Joaa previezli do nemocnice. Po šiestich hodinách oživovania lekári skonštatovali jeho smrť.

Zdroj: profimedia.sk

Grazielle oznámila túto strašnú správu svojim deťom aj rodine v Portugalsku. To však ešte netušila, čo sa stane už o pár minút. Počas prevozu mužovho tela do márnice sa totiž náhle pohol, čo zaregistrovali aj sestričky. Lekári ho hneď vyšetrili a zistili, že do Araujovho srdca opäť cirkuluje krv. Tri dni bol v kóme. Lekári ho presunuli do samostatnej miestnosti, kde bol dezorientovaný a zmätený. Neustále stláčal núdzové tlačidlo. Rodine povedali, že jeho mozog mohol kvôli tak dlhému kyslíkovému deficitu utrpieť trvalé poškodenie. O dva týždne neskôr sa jeho zdravotný stav podstatne zlepšil a ešte o týždeň neskôr sa chlapík, ktorý pracuje ako poštár, dokonca vrátil do práce. "Zmenilo ma to. Každému dňu prikladám väčšiu hodnotu," vyhlásil šťastný Brit.

Zdroj: profimedia.sk

Odborníci sa snažili zistiť, čo spôsobilo zástavu srdca. Joao bol totiž vo vynikajúcom zdravotnom stave a nikdy podobné problémy nemal. Lekári nakoniec dospeli k záveru, že jeho mozog neposlal do srdca správny signál. Dostal preto implantovateľý kardioverter-defibrilátor, ktorý v prípade ďalšej zástavy vyšle do srdca elektrický šok. "Lekári nemôžu uveriť tomu, že som opäť nažive a bez akýchkoľvek trvalých poškodení mozgu, srdca alebo tela," dodal zázračný muž, ktorý musí každých šesť mesiacov chodiť na kardiologické kontroly.