BRATISLAVA - Láska je zázrak, ktorý sa nedá pochopiť rozumom. Ani by sme sa o to priveľmi nemali pokúšať, pretože sa určite zamotáme do úvah, ktoré nikam nevedú. Ak je však niekto skutočne zamilovaný, len ťažko skryje svoje pocity pred svetom. Stará múdrosť vraví, že láska ani oheň sa pred svetom nedajú utajiť. A je v tom obrovské kusisko pravdy.