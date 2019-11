PS a Spolu chcú bojovať proti Pente: Predložia Lex Haščák, ktorý má obmedziť moc oligarchov

Prvý návrh zákona určuje, že jeden majiteľ nemôže naraz pôsobiť v oblasti zdravotných poisťovní, lekární a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. "Musí si jednu z nich vybrať," vysvetlil Beblavý. Od tohto opatrenia si podľa neho okrem iného sľubujú aj obmedzenie moci finančnej skupiny, ktorá dnes ovláda veľkú časť zdravotníctva.

Druhý návrh rieši konflikt záujmov v médiách. Všetky médiá s obratom nad milión eur by sa mali zapisovať do protischránkového registra, aby bolo možné zistiť ich skutočného majiteľa. Zaoberá sa tiež veľkými médiami s obratmi nad päť miliónov eur, ktoré obchodujú so štátom alebo pôsobia v zdravotníctve. "Buď sa vzdajú kontroly nad médiami alebo sa budú musieť vzdať štátnych peňazí," hovorí. Vyhodnocovať konflikt záujmov by mal protimonopolný úrad.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Prieskum o Pente

Zákony súborne nazývané Lex Haščák predkladajú do parlamentu spolu s nezaradenými poslancami Luciou Žitňanskou, Martinom Poliačikom a Alanom Suchánkom. PS-Spolu zároveň zverejnili výsledky prieskumu, ktorý na ich objednávku uskutočnila na prelome októbra a novembra agentúra Focus na vzorke 1.020 respondentov. V ňom prejavilo skôr negatívny názor na finančnú skupinu Penta 32,9 percenta ľudí a veľmi negatívny 47,2 percent opýtaných. Skôr pozitívny prevládal u 8,6 percenta.

Opozičné zoskupenie si prieskum objednalo po zverejnení údajnej nahrávky z kauzy Gorila, v ktorej vystupuje spolumajiteľ Penty Jaroslav Haščák. Respondentom boli položené otázky týkajúce sa ich názoru na finančnú skupinu Penta, či počuli o návrhu zákona Lex Haščák, a či by prípadné nepodporenie návrhu tohto zákona zo strany niektorej z opozičných strán bolo prejavom ich strachu z Penty, alebo to nie je možné takto vnímať. Z prieskumu vyplýva, že 6,6 percenta respondentov nikdy o Pente nepočulo.

Zdroj: SITA

Prevažne negatívny názor na Pentu mali voliči opozičných, ale aj koaličných strán. Najviac negatívne vidia Pentu voliči KDH (92,9 percenta). Potom nasleduje SaS (88,6 percenta), OĽaNO (87,8 percenta), koalícia PS/Spolu (87,3 percenta), SNS (86,1 percenta), Za ľudí (84,9 percenta) a ĽSNS (82,7 percenta). Pod hranicou 80 percent je strana Smer-SD (71,1 percenta), Sme rodina (66,9 percenta) a Most-Híd (65,7 percenta).