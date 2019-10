Vyšetrovateľ Gorily Kyselica: Zverejnenie nahrávky môže prípadu pomôcť aj uškodiť

Kauza Gorila

BRATISLAVA – Zverejnenie údajnej nahrávky Gorila môže prípadu pomôcť aj uškodiť. Povedal to bývalý vyšetrovateľ korupčnej kauzy Lukáš Kyselica s tým, že sa zverejnenie nahrávky dalo očakávať, vzhľadom na to, že má k nej legálny prístup viac ako desať ľudí, a to pre kauzu Kuciak.