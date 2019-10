Kováčik: Autenticitu údajnej nahrávky Gorily môže potvrdiť len SIS

BRATISLAVA - To, či je zverejnená nahrávka naozaj nahrávka Gorily, môže povedať len Slovenská informačná služba (SIS). Povedal to špeciálny prokurátor Dušan Kováčik v pléne Národnej rady (NR) SR v diskusii k Správe špeciálneho prokurátora o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) za rok 2018.

"Stále sa tu bavíme o nejakej nahrávke Gorily, tu ale nikto nepovedal, že toto je nahrávka Gorily. To môže povedať iba SIS," skonštatoval. Ak by to tak bolo, musí sa však podľa jeho slov odovzdať SIS v zmysle rozhodnutí Ústavného súdu. Pri riešení kauzy musí podľa svojich slov počkať na určenie nového šéfa vyšetrovacieho tímu Gorila.

Informácie, ktoré doteraz získal od bývalého vyšetrovateľa Gorily Lukáša Kyselicu, podľa neho hovoria, že nahrávka by mala byť takmer totožná so zverejneným prepisom. Deklaroval, že všetkými informáciami sa bude ÚŠP zaoberať a aj sa dlhodobo zaoberá. Správu o činnosti ÚŠP prediskutovali poslanci v závere dňa.

Do diskusie sa zapojili len opoziční poslanci, účasť v pléne bola minimálna. Nezaradená poslankyňa Veronika Remišová správu kritizovala. Negatívne vníma napríklad kritiku únikov informácií z vyšetrovacieho spisu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice do médií a poukázala na význam mediálneho tlaku. Podotkla, že len vďaka zástupcom poškodených a médiám sa ukázali aj prepojenia zločincov na verejných funkcionárov.

Kováčik ocenil Remišovej pripomienky. Ponúkol jej tiež stretnutie s prokurátormi ÚŠP, ktorí jej budú môcť viaceré veci ozrejmiť a ktorým môže svoje ďalšie pripomienky predostrieť. Úniky informácií zo spisu podľa jeho slov chceli do správy zaradiť samotní prokurátori, aby na ich možný negatívny dosah opätovne upozornili.

Poslanci v závere dňa prerokovali aj Správu o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2018. Vo štvrtok ráno by mala schôdza pokračovať naplánovanými bodmi, sú medzi nimi návrhy z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ako napríklad novela zákona o verejnom obstarávaní.

Viaceré redakcie slovenských médií dostali mailom link na zvukovú nahrávku, na ktorej má byť údajne zachytená kauza Gorila. Nahrávka mala vzniknúť v byte na Vazovovej ulici v Bratislave. Spis Gorila zverejnil anonym v decembri 2011, má zachytávať rozhovor medzi spolumajiteľom Penty Jaroslavom Haščákom a politikmi o províziách v štátnych obchodoch v rokoch 2005 a 2006.

Na nahrávke má byť aj Robert Fico v konšpiračnom byte. Haščák aj Penta autenticitu nahrávky spochybňujú. Nahrávku Gorily našla polícia v decembri 2018 v dome podnikateľa Mariana Kočnera. Jej autenticitu potvrdil pre viaceré médiá odchádzajúci šéf vyšetrovacieho tímu Gorila Lukáš Kyselica.