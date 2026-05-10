Premiér v Liptovskom Mikuláši vyvolal rozruch: Sloboda a mier prišli z východu

Oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom v Liptovskom Mikuláši na Akadémii ozborjených síl. na snímke predseda vlády SR Robert Fico počas príhovoru. (Zdroj: TASR/Michal Svítok)
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Sloboda a mier prišli na Slovensko z východu, nezabúdajme na to. Predseda vlády SR a Smeru-SD Robert Fico to zdôraznil vo svojom nedeľnom príhovore v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti osláv 81. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Za potrebné považuje držať sa troch pilierov, ako sú historická pravda, dodržiavanie medzinárodného práva a mier.

„Svet je rozvrátený, nič nefunguje. Nikto nič nerešpektuje. Veľkí si robia, čo chcú. Medzinárodné právo sa neuplatňuje, Európska únia je slabá, Organizácia spojených národov bezvýznamná a NATO sa nám pred očami postupne rozpadáva,“ tvrdí premiér. Myslí si preto, že sa treba držať troch pilierov.

Prvým je podľa neho historická pravda, že z východu došla na Slovensko sloboda a mier. „Súčasne, prosím, nezabúdajme na obete, ktoré boli v súvislosti s otvorením druhého frontu v Normandii. Nezabúdajme, prosím, na množstvo rumunských vojakov, ktorí zomreli pri oslobodzovaní Slovenska. Nezabúdajme na príspevok Spojených štátov amerických pri bojoch v Tichomorí,“ zdôraznil.

Oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom v Liptovskom Mikuláši na Akadémii ozborjených síl. na snímke predseda vlády SR Robert Fico počas príhovoru.  (Zdroj: TASR/Michal Svítok)

Druhá vec, na ktorú nesmieme zabúdať ako malá krajina, je podľa jeho slov dôsledné dodržiavanie medzinárodného práva. „Slovensko nie je krajina, ktorá by mala veľkú armádu, tisíce tankov, tisíce bombardérov a vojenských stíhačiek. My môžeme riešiť konflikty, my môžeme prežiť len vtedy, ak budeme dôsledne trvať na dodržiavaní medzinárodného práva a tento prístup presadzovať pri každom jednom rokovaní,“ dodal Fico.

Za tretí pilier označil mier. „Mier je ako láska, treba sa oň starať, treba mu dávať energiu, on nepretrváva len tak sám o sebe,“ podotkol a vyzval všetkých, aby do celého sveta zakričali ako posolstvo z osláv víťazstva nad fašizmom a konca druhej svetovej vojny predovšetkým jedno jediné slovo, a to je mier.

 

