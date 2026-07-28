MIMORIADNE Pátranie po stratenom chlapčekovi (3) z Huncoviec: Našli ho živého! VIDEO krátko po jeho nájdení

HUNCOVCE - Trojročného chlapca, po ktorom od pondelka (27. 7.) pátrali po tom, ako sa stratil v kukuričnom poli pri obci Huncovce v okrese Kežmarok, našli živého. Potvrdil to starosta obce Peter Majerčák.
„Chlapec sa našiel v lese, asi kilometer od rómskej osady,“ uviedol. O vypátraní chlapca informoval na sociálnej sieti aj Pátrací Tím Východ s tým, že chlapec je zdravý.
"3-ročný chlapec z Huncoviec (okres Kežmarok), po ktorom sa od včera pátralo, sa našiel a je v poriadku. Ďakujeme všetkým policajtom, záchranárom, dobrovoľníkom, a ďalším zúčastneným osobám, ako aj verejnosti a médiám, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na pátraní. Vaša pomoc, spolupráca a ochota boli mimoriadne cenné," uviedla polícia.
Po 3-ročnom chlapcovi pátrali od pondelka, no neúspešne. Dieťa sa malo podľa blízkych stratiť v kukuričnom poli pri obci Huncovce v okrese Kežmarok. Do pátrania nasadené policajné hliadky, príslušníci Hasičského a záchranného zboru a využívali aj policajný dron. Po chlapcovi pátral i vrtuľník Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR vybavený termovíziou a zapojil sa tiež Pátrací tím Východ, ako i dobrovoľnícky kynologický tím Canislog Poprad. V teréne boli celú noc, avšak napriek maximálnemu úsiliu sa ho nepodarilo nájsť.
Preto pátracia akcia pokračovala aj v utorok. Nasadení boli príslušníci Policajného zboru, ktorí pri vyhľadávaní využívajú aj dron, príslušníci Hasičského a záchranného zboru, Letecký útvar MV SR s vrtuľníkom vybaveným termovíziou, Pátrací tím Východ, ako aj dobrovoľnícky kynologický tím Canislong Poprad. "Robíme všetko pre to, aby sme chlapčeka čo najskôr našli,“ uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti.
So žiadosťou o pomoc sa na obyvateľov obrátila aj susedná obec Veľká Lomnica, ktorá ich prostredníctvom hromadnej SMS správy vyzýva, aby si skontrolovali dvory, kôlne a budovy pri domoch s tým, že chlapec sa tam mohol ukryť.