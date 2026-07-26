Poznáte tohto muža? Polícia v Bratislave vyšetruje trestnú činnosť

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Bratislavská krajská polícia vyšetruje majetkovú trestnú činnosť. Verejnosť v tejto súvislosti žiada o pomoc. Informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.
Policajti pátrajú po totožnosti muža, ktorého fotografiu zverejnili na sociálnej sieti. Vyzvali občanov, aby ich kontaktovali, ak majú o ňom akékoľvek informácie. Urobiť tak môžu na čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.