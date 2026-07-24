Tragický KOLAPS muža (†66) v Tatrách: Okamžite pomáhali zamestnanci hotela aj okoloidúci, zachrániť ho nedokázali

POPRAD - Vo štvrtok (24. 7.) vo večerných hodinách zasahovali horskí záchranári pri Popradskom plese, kde skolaboval 66-ročný Poliak, Zamestnanci hotela a tiež náhodní okoloidúci mu okamžite podali prvú pomoc a vykonávali resuscitáciu. Aj napriek ich rýchlej reakcii a následnému profesionálnemu zásahu sa muža nepodarilo zachrániť. Informuje Horská záchranný služba (HZS) na svojom webe.
Operačné stredisko tiesňového volania Horskej záchrannej služby (HZS) prijalo vo štvrtok (23. 7.) večer o večerných hodinách žiadosť o pomoc z Horského hotela Popradské pleso. "Muž poľskej národnosti pociťoval celkovú nevoľnosť, náhle stratil vedomie a nemal prítomné základné životné funkcie," opisujú horskí záchranári.
HZS približuje, že v súčinnosti s operátorom tiesňovej linky 155 sa okamžite začala telefonicky asistovaná neodkladná kardiopulmonálna resuscitácia, a to aj za pomoci automatického externého defibrilátora. Na miesto súbežne ihneď smerovali záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry aj záchranári Záchrannej zdravotnej služby, ktorí po príchode pokračovali v rozšírenej KPR.
"Žiaľ, napriek snahe všetkých zúčastnených sa vitálne funkcie 66-ročného muža obnoviť nepodarilo. Telo zosnulého bolo následne odovzdané príslušníkom PZ SR a obhliadajúcemu lekárovi," uvádza HZS, ktorý sa poďakovala zamestnancom Horského hotela Popradské pleso a náhodným svedkom udalosti za ich včasnú a príkladnú snahu o záchranu ľudského života.