Štvorkolka skončila v betónovom stĺpe: Pri nehode došlo k zraneniam

HRAŇ - Polícia sa zaoberá udalosťou v obci Hraň v okrese Trebišov, počas ktorej mal 26-ročný vodič v sobotu (25. 7.) večer naraziť do betónového stĺpa elektrického vedenia počas jazdy na štvorkolke. Zranenia utrpel vodič aj jeho mladistvý spolujazdec. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Podľa doposiaľ zistených informácií viedol vodič štvorkolku po poľnej ceste mimo miestnej komunikácie. Z doposiaľ nezistených príčin narazil do betónového stĺpa elektrického vedenia. „Spolujazdec mal počas jazdy riadne upevnenú ochrannú prilbu a podľa predbežnej lekárskej správy utrpel zranenia s predpokladanou dobou liečenia do 42 dní,“ uviedla polícia s tým, že vodič počas jazdy prilbu nasadenú nemal a liečiť sa má tiež 42 dní.
Dodala, že dychová skúška u vodiča bola negatívna. Policajti začali vo veci trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví, okolnosti a presná príčina udalosti sú predmetom vyšetrovania.