Vykoľajenie v košickom depe: Počas posunu súpravy skončili mimo koľají dva vozne

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KOŠICE - V rušňovom depe Košice došlo v sobotu (25. 7.) popoludní počas posunu súpravy k vykoľajeniu dvoch vložených vozňov. Potvrdili to zo Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Udalosť podľa vlakového dopravcu nemala vplyv na osobnú železničnú dopravu ani na cestujúcich.
Podľa ZSSK išlo o interný posun vozidiel v areáli depa. „Predbežné zistenia smerujú k prevereniu správnosti postavenia posunovej cesty a kontroly výhybky pred posunom. Definitívnu príčinu určí až vyhodnotenie udalosti,“ uviedol dopravca s tým, že rozsah prípadných škôd sa aktuálne zisťuje.