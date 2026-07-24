Obľúbený obchod VARUJE pred nebezpečným výrobkom: FOTO Predával sa minulý rok, môžete ho mať doma!

BRATISLAVA - Obľúbený diskontný reťazec Action vydal bezpečnostné varovanie pred používaním teplovzdornej rukavice, ktorú mal minulý rok v ponuke. Výsledky testov ukázali, že pri používaní produktu hrozí vážne riziko popálenia.
Obchod Action upozorňuje zákazníkov na "Teplovzdornú rukavicú na grilovanie a do rúry Big Jef", ktorá sa na jej pobočkách predávala od 14. apríla 2025 do 21. augusta 2025. Dodáva, že výrobok mal EAN kódy 3560231560935 a 3560231571702.
"Výsledky testov ukazujú, že tento produkt nespĺňa klasifikáciu horľavosti a hodnotenie odolnosti voči kontaktnému teplu uvedené na obale. Produkt nespĺňa požiadavky na odolnosť voči kontaktnému teplu a odolnosť voči šíreniu plameňa, čo predstavuje riziko popálenia," upozorňuje Action.
Reťazec vyzýva zákazníkov, ktorý problémový produkt vlastnia, aby ho prestali používať. "V prípade uvedeného čiarového kódu vás žiadame, aby ste produkt vrátili do najbližšej predajne Action," apeluje na zákazníkov s tým, že kúpnu cenu im vrátia aj bez predloženia dokladu o nákupe. Za prípadné spôsobené nepríjemnosti sa ospravedlňuje a vyzýva verejnosť, aby informácie o stiahnutí tohto produktu z trhu zdieľali s priateľmi a rodinou.