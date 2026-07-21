Dramatické dopoludnie pri Košiciach: Vo výrobnej hale horeli technológie, desiatky ľudí museli evakuovať

KECHNEC - Vo výrobnej hale firmy v priemyselnom parku v Kechneci v okrese Košice-okolie došlo v utorok dopoludnia k požiaru. V objekte bolo v čase požiaru 108 osôb, ktoré ešte pred príchodom hasičov evakuovali. Horelo technologické zariadenie, požiar sa podarilo zlikvidovať, hasiči aktuálne evidujú 19 ľudí, ktorí sa nadýchali splodín horenia. Informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint.
Krajské operačné stredisko HaZZ prijalo oznámenie o požiari krátko po 11.00 h. Na mieste zasahovali hasiči zo stanice v Čani. „Pred príchodom príslušníkov prvotné hasenie vykonali zamestnanci firmy pomocou práškových hasiacich prístrojov, išlo o požiar technologického zariadenia vo výrobnej hale,“ uviedol Bálint.
Osobám, ktoré sa nadýchali splodín horenia, poskytli hasiči prvotné vyšetrenie. Následne ich odovzdali do opatery záchranárov. Profesionálni hasiči vykonali dohasenie skrytých ohnísk. „Požiar je zlikvidovaný. Na mieste dochádza k odvetraniu priestorov haly, ktorá bola požiarom zasiahnutá,“ povedal hovorca. Výška predbežnej škody, ako aj príčina vzniku požiaru sú v štádiu zisťovania.