Masívny VÝPADOK Facebooku aj Instagramu! Užívatelia sa nevedeli dostať do účtov

BRATISLAVA - Americká spoločnosť Meta hlási výpadok. Užívatelia sa nevedia dostať do svojich účtov na Facebooku, Messengeri a Instagrame.
Aktualizované 11:20 Sociálne siete začali opäť fungovať.
Mnohí používatelia Facebooku sa v nedeľu dopoludnia stretli s chybovým hlásením, ktoré im znemožnilo dostať sa do svojich účtov. Sociálna sieť zobrazuje upozornenie, že „účet je dočasne nedostupný“ a že problém vznikol na strane platformy. Používateľom odporúča, aby skúsili prihlásenie o niekoľko minút neskôr.
Podobné oznámenie sa objavilo aj na plarformých Messenger a Instagram. V ozname uvádzajú, že pracujú na tom, aby to čo najskôr vyriešili.
Nefunkčnosť služieb hlásia tisíce ľudí prostredníctvom portálu Downdetector, kde krátko po začiatku výpadku prudko vzrástol počet nahlásení. Používatelia uvádzali problémy s prihlásením, načítavaním profilov aj so samotnou aplikáciou.
Podobný výpadok mala Meta aj pred mesiacom. Zatiaľ nie je jasné, čo presne výpadok spôsobilo ani koľko používateľov je ním zasiahnutých. Podobné chyby sa na sociálnych sieťach objavujú najmä pri aktualizáciách systému alebo krátkodobých poruchách serverov.