Modelka (†24) zmizla pár dní po tom, ako zažiarila na módnej prehliadke: Strašné, kde ju našli!

VARŠAVA - Poľsko zasiahla tragická správa o smrti 24-ročnej modelky a speváčky Jessicy Jarikre, známej aj pod umeleckým menom Jessica J. Mladá žena sa po návrate domov po módnej prehliadke záhadne stratila. Niekoľkodňové pátranie sa skončilo tým najhorším možným spôsobom. Jej telo objavili na dne vodnej nádrže neďaleko bydliska.
Jessica bola naposledy videná v pondelok približne o 21. hodine, keď sa po návrate z Wrocław Fashion Week vrátila do svojho bytu vo Vroclavi. Keď sa dlhší čas neozývala rodine a blízkym, tí zalarmovali políciu, píšu noviny Mirror. Vyšetrovatelia zistili, že mladá žena odišla z domu bez mobilného telefónu aj dokladov totožnosti. Polícia preto spustila rozsiahle pátranie a zverejnila výzvu na pomoc.
Do pátrania sa zapojili aj organizátori Wrocław Fashion Week, na ktorého móle Jessica len niekoľko dní pred zmiznutím predvádzala. Na sociálnych sieťach zverejnili výzvu, v ktorej prosili verejnosť o akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť pri jej nájdení.
Tragický nález vo vodnej nádrži
Nádej však napokon vystriedal smútok. Záchranári našli telo mladej modelky na dne vodnej nádrže neďaleko jej domova. Vodná záchranná služba uviedla, že telo vytiahli z vody krátko pred druhou hodinou ráno.
Po tragickom náleze zverejnili organizátori módnej udalosti dojímavú rozlúčku. „S veľkým zármutkom sme prijali správu o Jessicinej smrti. Dlhé roky bola súčasťou histórie Wrocław Fashion Week. Na mólo prinášala nielen profesionalitu a talent, ale predovšetkým úsmev, srdečnosť a jedinečnú energiu. Navždy zostane v našich spomienkach,“ uviedli.
Poľská polícia potvrdila tragický koniec pátrania a oznámila, že okolnosti smrti naďalej vyšetruje. Podľa predbežných zistení zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by na úmrtí 24-ročnej ženy mala podiel cudzia osoba. Presnú príčinu smrti určia výsledky ďalšieho vyšetrovania a súdnej pitvy.