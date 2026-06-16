Polícia varuje pred vlnou podvodov: Ľudia prichádzajú o tisíce eur cez falošné banky

BRATISLAVA - Policajti opätovne upozorňujú ľudí na narastajúci počet podvodov, pri ktorých sa páchatelia vydávajú sa za pracovníkov štátnych inštitúcií, zneužívajú komunikačné aplikácie alebo vytvárajú falošné internetové stránky bánk. Polícia Bratislavského kraja o tom informovala na sociálnej sieti.
Jedným z prípadov je, že podvodníci telefonovali žene a vydávali sa za policajtku a pracovníka Národnej banky Slovenska. Pod zámienkou ochrany jej finančných prostriedkov ju presvedčili, aby svoje úspory previedla na údajný „bezpečný účet“. Žena prišla podľa policajtov o takmer 5000 eur.
Krádež cez internetbanking
Ďalšia poškodená prišla o svoje peniaze po tom, ako zadala svoje prihlasovacie údaje do internetbankingu na podvodnej webovej stránke imitujúcej banku. Následne došlo k neoprávnenej platbe z jej účtu, priblížila polícia.
WhatsApp podvody cez falošných známych
Bratislavskí policajti zároveň riešia viacero prípadov podvodov prostredníctvom aplikácie WhatsApp. „Páchatelia sa vydávajú za rodinných príslušníkov, známych a pod rôznymi zámienkami žiadajú zaslanie finančných prostriedkov. Poškodení v týchto prípadoch prišli o stovky až tisíce eur,“ uviedli.
Polícia preto apeluje, aby ľudia neverili osobám, ktoré telefonicky alebo prostredníctvom internetu žiadajú prevod peňazí na „bezpečné účty“. Taktiež, aby nikdy neposkytovali prihlasovacie údaje, autorizačné kódy ani údaje z platobných kariet. Ľuďom odporúča, aby si overovali internetové stránky bánk a neprihlasovali sa cez odkazy z reklám, SMS správ alebo e-mailov. „Pri žiadosti o zaslanie peňazí cez WhatsApp, Messenger alebo SMS si vždy overiť identitu odosielateľa telefonátom na známe číslo,“ dali policajti. Pripomínajú, že podvodníci sa často snažia vytvoriť pocit naliehavosti a časového tlaku. Zachovanie rozvahy a overenie informácií môže podľa polície zabrániť strate financií.