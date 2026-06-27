Vodič náhle vošiel do pruhu pre MHD a došlo k NEHODE: Zranených cestujúcich museli ošetriť zdravotníci!

BRATISLAVA - Počas začiatku víkendu museli zdravotníci v ranných hodinách absolvovať výjazd, asistovali im aj požiarnici. Dôvodom bola dopravná nehoda v Bratislave na jednom z najvyťaženejších úsekov.
K nehode prišlo krátko pred desiatou hodinou doobeda. Na križovatke ulíc Trnavská cesta a Bajkalská sa zrazilo osobné motorové vozidlo s vozidlom bratislavskej MHD. Aj keď išlo o "ťukanec", nebol bez dôsledkov.
Na mieste nehody totiž bolo možné vidieť pohybovať sa nielen vozidlo dispečingu z Dopravného podniku Bratislava (DPB), ale aj zdravotníkov a hasičské vozidlo. Hovorca DPB Jozef Vozár situáciu pre Topky vysvetlil.
Po nehode sa cestujúci ľahko zranili, jedna z cestujúcich smerovala do rúk odborníkov
"K nehode došlo tak, že jedno z vozidiel s českými evidenčnými číslami náhle vošlo do pruhu, ktorý je určený pre MHD a nastala kolízia," spresnil pre Topky hovorca Vozár. Nehoda si podľa jeho slov vyžiadala ľahké zranenia troch cestujúcich, čo vysvetlilo ich prítomnosť na mieste nehody.
"Boli to ľahké zranenia troch cestujúcich, pričom dvaja z nich odmietli prevoz do nemocnice. Prítomní hasiči sa na mieste nehody zastavili, pretože prechádzali okolo a pomáhali odpratávať trosky z áut," dodal Vozár s tým, že k požiaru nedošlo. Jednu z cestujúcich odviezla sanitka so zdravotníkmi na ďalšie ošetrenie.