MRAZIVÝ NÁLEZ v Prešove: V uzamknutom aute objavili počas horúčav telo mladého muža (†29)

PREŠOV – Pokojné nedeľné popoludnie na prešovskom sídlisku Sekčov vystriedali šok a zdesenie. Na Sibírskej ulici bolo objavené uzamknuté osobné auto, ktoré na mieste nehybne stálo niekoľko dní. Pozornému okoloidúcemu sa naskytol hrôzostrašný pohľad – vo vnútri vozidla sa nachádzala osoba, ktorá už nejavila žiadne známky života. Na miesto boli okamžite privolané záchranné zložky.
Záchranári už, žiaľ, mužovi nedokázali pomôcť. Prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová potvrdila, že išlo o mladého, len 29-ročného muža. „Obhliadajúci lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie, na stanovenie presnej príčiny smrti nariadil vykonať pitvu,“ uviedla hovorkyňa.
Situáciu navyše komplikuje fakt, že auto bolo vystavené priamemu slnku a nedeľňajším horúčavám, pričom v ňom telo malo údajne ležať dlhší čas. Čo presne predchádzalo tejto obrovskej tragédii a prečo mladý život vyhasol v uzamknutom aute na okraji sídliska, zostáva nateraz predmetom intenzívneho vyšetrovania. Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Prešov v prípade vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia.