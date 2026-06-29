Niektoré školy odovzdajú žiakom vysvedčenia v pondelok, iné to urobia v utorok

BRATISLAVA - Školské vyučovanie sa oficiálne končí v utorok 30. júna vo všetkých školách. Niektoré školy však odovzdajú vysvedčenia svojim žiakom v pondelok, zopár ich tak už urobilo aj v piatok (26. 6.). Uviedli to z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR s tým, že rozdielny termín konca školského vyučovania nebol určený zo strany rezortu školstva.
Odlišný dátum odovzdania vysvedčenia spočíva v tom, že niektoré školy vzhľadom na čerpanie náhradného voľna v súvislosti s 8. májom, ktorý bol štátnym sviatkom, no nie dňom pracovného pokoja, alebo pre iné organizačné či prevádzkové dôvody ukončia vyučovanie pre žiakov skôr.
Koncoročné vysvedčenie dostane celkovo 749.091 žiakov základných a stredných škôl vrátane špeciálnych škôl. Na základných školách si svoje koncoročné hodnotenie podľa údajov z rezortu školstva preberie 522.022 žiakov a na stredných školách to bude 227.069 žiakov. „Prvýkrát si koncoročné vysvedčenie prevezme 61.757 prváčikov základných škôl,“ uviedli z ministerstva školstva. Medzi najväčšie školy na Slovensku s počtom žiakov patrí Základná škola kpt. Jána Nálepku v Stupave s viac ako 1460 žiakmi a Gymnázium na Bilíkovej ulici v Bratislave s 1183 žiakmi.
V školskom roku 2025/2026 eviduje ministerstvo školstva 68.630 učiteľov základných a stredných škôl. „Počas obdobia školských prázdnin čerpajú učitelia riadnu dovolenku v rozsahu ustanovenom Zákonníkom práce. Časť letných prázdnin zároveň využívajú na prípravu nového školského roka, vzdelávanie, administratívne činnosti a ďalšie pracovné povinnosti súvisiace s chodom školy,“ dodalo ministerstvo školstva. Žiaci budú mať počas júla a augusta letné prázdniny. Do školských lavíc sa vrátia opäť začiatkom septembra, keď sa začína školský rok 2026/2027.