Veľký zvrat pre Slovalco: Taraba našiel inšpiráciu v Nemecku, znovuspustenie výroby prinesie miliónové investície

ŽIAR NAD HRONOM – Výroba hliníka v Žiari nad Hronom, ktorá v minulosti patrila k najmodernejším a technologicky najvyspelejším na celom svete, je opäť o krok bližšie k svojmu znovuzrodeniu. Vládny kabinet oficiálne schválil kroky smerujúce k oživeniu závodu Slovalco a poveril kľúčových ministrov, aby s nórskym akcionárom definitívne dotiahli zmluvnú dohodu. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba zdôraznil, že pre Slovensko ide o zásadný krok k energetickej nezávislosti a ochrane domáceho priemyslu.
Vicepremiér Tomáš Taraba dostal spoločne s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou a ministrom financií Ladislavom Kamenickým od vlády jasný termín. Zmluvu s nórskym gigantom Hydro Aluminium AS musia spečatiť do konca septembra tohto roka. Pre šéfa envirorezortu bolo pri rokovaniach kľúčové, aby miliardové kompenzácie pre energeticky náročný podnik nezaťažili štátny rozpočet a neukrátili slovenské samosprávy o financie. Riešenie našiel v inšpirácii z Nemecka.
„Našli sme model, ktorý je pre všetkých výhodný a vyhovuje európskym predpisom. Novú schému chceme financovať z Modernizačného fondu, teda nie z prostriedkov štátneho rozpočtu. Modernizačný fond spravuje Európska investičná banka a prostriedky z neho vypláca na základe schválených projektov. Spustiť by sme ju chceli ešte v tomto roku,“ uviedol Taraba.
Podľa schváleného plánu by celkové ročné financovanie zo schémy štátnej pomoci malo pre Slovalco dosiahnuť 50 miliónov eur v roku 2027 a v nasledujúcich rokoch sa vyšplhať až na 140 miliónov eur ročne.
Stovky nových miest a stomiliónová investícia
Znovuspustenie pecí v Žiari nad Hronom však nebude jednostrannou záležitosťou. Výmenou za štátnu pomoc a kompenzácie cien energií sa nórsky akcionár v zmluve zaviazal k masívnym investíciám priamo na strednom Slovensku. Do obnovy a modernizácie výroby hliníka nalejú najmenej 100 miliónov eur.
Zároveň sa do regiónu vráti stratená práca. Slovalco garantuje, že najneskôr do 31. marca 2027 zvýši počet kmeňových zamestnancov na plný úväzok minimálne na 240 ľudí. Výroba čistého hliníka je navyše považovaná za kritickú surovinu nielen pre hospodárstvo EÚ, ale zohráva strategickú úlohu aj v rámci bezpečnosti NATO.
Kritika opozície
Minister životného prostredia pri tejto príležitosti ostro skritizoval predchádzajúce garnitúry. Pripomenul, že jeho rezort poskytuje priemyselným podnikom historicky najvyššiu pomoc na kompenzácie cien energií, pričom za posledné dva roky išlo o takmer 94 miliónov eur. Za vlád dnešnej opozície bola podľa neho situácia likvidačná.
„V roku 2022 vyplatili priemyslu čistú nulu. Predchádzajúce vlády nedbali na odporúčania Európskej komisie a príjmy z emisných kvót energeticky náročným firmám nevracali, čím predražovali ich výrobu a robili ju nekonkurencieschopnou,“ uzavrel Taraba s tým, že nová dohoda je jasným víťazstvom zdravého rozumu.