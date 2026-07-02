Najkrajšie dievčatko sveta sa vydalo: Pozrite, aká nádherná nevesta!

LOS ANGELES - Najkrajšie dievčatko sveta sa vydalo. Thylane Blondeau bola nádherná nevesta. Pozrite!
Meno Thylane Blondeau pozná celý svet už od detstva. Dostala sa do povedomia verejnosti už ako päťročná. Práve v tom období získala prezývku „najkrajšie dievčatko na svete“, ktorá ju sprevádza prakticky počas celej kariéry. K jej popularite výrazne prispela fotografia, ktorá sa stala virálnou ešte v časoch, keď sociálne siete nezohrávali takú významnú úlohu ako dnes.
Odvtedy uplynuli dve desaťročia a dnes píše ďalšiu významnú kapitolu svojho života – vydala sa za svojho dlhoročného partnera, herca Bena Attala. Svadobný obrad sa konal v pondelok v Paríži a niesol sa v elegantnom, no komornom duchu. Novomanželia na miesto civilného obradu dorazili štýlovo v striebornom veteráne Porsche 356 Speedster.
Thylane zažiarila v jednoduchých bielych svadobných šatách, ktoré podčiarkli jej prirodzenú krásu a elegantný štýl. Vedľa nej stál ženích v tmavomodrom obleku klasického strihu. Obaja pôsobili šťastne a úsmev na tvári ich neopúšťal ani pri príchode na radnicu, kde ich sprevádzali najbližší členovia rodiny a priatelia.
Zo slávneho dieťaťa sa postupne stala úspešná modelka spolupracujúca s prestížnymi módnymi značkami a pravidelne sa objavujúca na titulných stránkach magazínov či svetových módnych prehliadkach. Napriek tomu sa snaží sa chrániť si svoje súkromie držať. S Benom Attalom tvorili pár už niekoľko rokov. Zásnúbili sa len pred tromi mesiacmi počas romantického pobytu v Grécku. Teraz svoju lásku spečatili aj oficiálne.