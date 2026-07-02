Kaufland Card XTRA pomôže zákazníkom ušetriť ešte viac, ponúka EXTRA výhody

Časy, keď vernostná karta znamenala len ďalšiu kartičku v peňaženke, sú dávno preč. Kaufland Card XTRA zákazníkom prináša viac dôvodov, prečo ju pri nákupe využiť. Ponúkanými zľavami totiž triafa do čierneho a šije ich na mieru. Áno, aj vám.
Koľkokrát ste si pri nakupovaní pomysleli, že vernostné karty sú síce dobrý nápad, ale polovicu kupónov aj tak nikdy nevyužijete? Že aplikácie ponúkajú rôzne výhody, no potom sa vám v mobile objaví zľava na krmivo pre rybičky, hoci máte doma jazvečíka a dve deti?
Dobrou správou je, že vernostné programy už fungujú o čosi šikovnejšie. Doterajšia Kaufland Card sa mení na Kaufland Card XTRA, ktorá ponúka ešte viac príležitostí, ako ušetriť. Prináša prehľadnejšie zbieranie bodov, získanie nových odmien, aj výhody, ktoré sa viac prispôsobia tomu, čo zákazníci v predajniach reťazca nakupujú. Dokáže ich ušiť doslova na mieru.
„Kaufland Card XTRA posúva vernostný program na novú úroveň aj vďaka pravidlu, že nazbierané body si zákazníci môžu jednoducho vymeniť za vybrané produkty bez doplatku. Zároveň získajú aj lepší prehľad o tom, koľko úspor im vernostná karta priniesla,“ vysvetľuje Richard Bendík, riaditeľ nákupu a marketingu spoločnosti Kaufland Slovenská republika.
Nákupy, ktoré sú naozaj extra
Získanie zľavy či produktu bez doplatku je ľahšie, než sa zdá. Stačí vo svojej Kaufland Card XTRA prejsť do novej sekcie XTRA produkty, zvoliť si z ponuky výrobok, aktivovať ho za zozbierané body a naskenovať pri pokladnici. Hodnota výrobku sa tak z nákupu automaticky odráta.
Aj aplikácia dostala nový dizajn. Jej používatelia vo svojom konte vidia nielen jeho aktuálny stav či počet bodov, ale tiež prehľad úspor, ktoré vďaka Kaufland Card XTRA získali. Nazbierané body môžu využiť v obchodnej sieti reťazca či pri online objednávkach na Kaufland online trhovisku.
Viac než len vernostná karta
Súčasťou aktualizácie je aj integrovaná platobná metóda Kaufland Pay, ktorá umožňuje platiť za nákup prostredníctvom aplikácie. Áno, takto vyzerá ideálne nakupovanie. Menej hľadania, viac pohodlia, presne tak, ako to máme radi.
„Kaufland Card XTRA je viac než len vernostná karta. Vďaka nej už nakupovanie nie je len bežná rutina, ale mení sa na príjemný zážitok,“ zdôrazňuje Richard Bendík.
Odmeny aj výhody pre každého
Súčasných používateľov poteší, že nemusia robiť nič navyše. Po aktualizácii sa Kaufland Card automaticky zmení na Kaufland Card XTRA a prenesú sa do nej všetky nazbierané body, kupóny aj doterajšie výhody.
A čo je na Kaufland Card XTRA naozaj extra? To, ako jednoducho funguje. Žiadne zložité pravidlá, ani študovanie drobných písmen pod čiarou, len bežný nákup tak, ako ste zvyknutí a k tomu výhody, ktoré môžete reálne využiť. Lebo v Kauflande sa vernostný program prispôsobuje zákazníkovi, nie naopak. A priznajme si úprimne, odniesť si z nákupu produkt navyše predsa len poteší viac než zľava na krmivo pre rybičky. Najmä ak doma žiadne nemáte.
Čo sa oplatí vedieť o Kaufland Card XTRA?
1.Nemusíte sa registrovať odznova
Ak už používate Kaufland Card, nemusíte robiť nič. Po aktualizácii sa vernostný program automaticky zmení na Kaufland Card XTRA.
2. Všetky odmeny v novej verzii Kaufland Card XTRA zostávajú
Po aktualizácii sa nazbierané body automaticky prenesú do nového vernostného programu.
3. Nazbierané body sa dajú vymeniť za produkty
Body, ktoré získate za nákupy, môžete využiť na XTRA zľavy alebo na produkty bez doplatku.
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