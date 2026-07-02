Búrky ochromili vlaky na Slovensku: ZSSK riešila výpadky a meškania

BRATISLAVA - Silné búrky, nárazový vietor a výpadky napájania v stredu 1. júla v poobedných a večerných hodinách ovplyvnili železničnú dopravu na viacerých miestach Slovenska a spôsobili viaceré obmedzenia na tratiach. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) počas celého dňa operatívne prijímala opatrenia, aby zmiernila dosahy na cestujúcich a zabezpečila ich prepravu do cieľa. Informovali o tom z odboru komunikácie ZSSK.
Silný vietor narušil vlaky
Aj napriek náročným podmienkam ZSSK počas dňa zabezpečovala prevádzku väčšiny spojov zo svojho denného priemeru takmer 1800 vlakov. Najvýraznejšie dosahy počasia sa prejavili na západnom a severnom Slovensku, kde silný vietor spôsobil pády stromov do koľajiska alebo do blízkosti trakčného vedenia. Podľa ZSSK v niektorých úsekoch došlo aj k výpadkom napájania trakčného vedenia, čo si vyžiadalo dočasné obmedzenia vlakovej dopravy, meškania vybraných spojov, návrat vlakov späť do staníc alebo zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy.
Výpadky a meškania spojov
Obmedzenia sa prejavili najmä v lokalitách a úsekoch Ružomberok, Vrútky, Gáň - Sereď, Šenkvice - Pezinok, Myjava - Vrbovce, Paprad - Poriadie, Bratislava-Petržalka - Rusovce a Bratislava-Vajnory - Bernolákovo. V dotknutých úsekoch podľa ZSSK dochádzalo k meškaniam vlakov, dočasnému prerušeniu dopravy alebo k odriekaniu vybraných spojov v časti trasy. Tam, kde to bolo potrebné a prevádzkovo možné, ZSSK zabezpečila náhradnú autobusovú dopravu, prípadne riešila prepravu cestujúcich nadväznými vlakmi alebo iným operatívnym spôsobom podľa aktuálnej situácie na trati.
ZSSK v spolupráci s manažérom železničnej infraštruktúry i záchrannými zložkami priebežne vyhodnocovala situáciu a prijímala opatrenia podľa aktuálneho vývoja. Doprava bola v jednotlivých úsekoch obnovovaná postupne podľa toho, ako sa darilo odstraňovať následky búrky, najmä popadané stromy, konáre a poruchy napájania. V priebehu večera a noci sa situácia postupne stabilizovala a nad ránom už bola väčšina dotknutých úsekov opäť prejazdná.