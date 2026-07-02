Búrka v horách: mladý pár skončil uväznený na hrebeni Beskýd

Pohľad z terénneho auta HZS na poľovnícky posed, kde sa poľskí turisti ukryli pred búrkou (Zdroj: hzs.sk)
OŠČADNICA - Horská záchranná služba (HZS) v stredu (1. 7.) pomáhala uviaznutému poľskému páru v Kysuckých Beskydách. Dvojica turistov - 19-ročný muž a 17-ročné dievča z poľskej strany vystúpili na vrch Kykulu, kde ich zastihla búrka, a preto sa rozhodli z hrebeňa zostúpiť na slovenskú stranu. HZS o tom informovala na webe.
Záchranári po blatistej ceste smerujú terénnym vozidlom k uviaznutým poľským turistom (Zdroj: hzs.sk)
„Keďže v oblasti búrková činnosť neustávala, schovali sa v poľovníckom posede, na ktorý cestou natrafili. Boli premočení, vystrašení a neboli schopní pokračovať v návrate do Poľska,“ spresnila HZS s tým, že na pomoc im smerovali záchranári HZS z Oblastného strediska Kysucké Beskydy. Terénnym vozidlom HZS ich transportovali na štátnu hranicu, odkiaľ už pokračovali samostatne.