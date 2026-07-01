Červený kríž varuje pred nebezpečným počasím: TÝMTO miestam sa počas silnej búrky VYHNITE

BRATISLAVA - Slovenský Červený kríž (SČK) v súvislosti so silnými búrkami odporúča odstrániť z okolia príbytku všetky voľne položené predmety, ktoré by sa mohli stať letiacimi. Postarať sa treba aj o domáce zvieratá. Spomína aj ďalšie tipy, ako minimalizovať škody počas silných búrok. Informuje o tom na sociálnej sieti.
V prípade zasiahnutia búrkou vonku radí SČK verejnosti čo najrýchlejšie sa schovať do interiéru alebo do auta. „Chráňte si hlavu a kráčajte s tvárou otočenou k vetru - tak včas zbadáte prípadné letiace predmety,“ zdôrazňuje. Ak sa človek nachádza na otvorenom priestranstve, mal by podľa organizácie vyhľadať priehlbinu v zemi a schúliť sa do klbka.
V aute sa v prípade silného vetra odporúča skloniť pod úroveň okien a rukami si chrániť hlavu. V interiéri domu by zasa ľudia nemali stáť pri oknách. „V hustej mestskej zástavbe sa sila vetra zvyšuje s nadmorskou výškou. Vo výškových budovách je preto najbezpečnejšie zostávať medzi druhým a desiatym poschodím,“ dopĺňa SČK. Organizácia zároveň apeluje na verejnosť, aby pri silných búrkach nevyhľadávala útočisko pod mostami. „Môžu fungovať ako veterné tunely, ktoré zrýchľujú a koncentrujú vietor. Neposkytujú ani dostatočnú ochranu pred lietajúcimi predmetmi,“ vysvetľuje.
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v stredu pre viaceré okresy Slovenska druhý stupeň výstrahy pred búrkami. Platí v celom Banskobystrickom, Trenčianskom a Žilinskom kraji. Rovnako vo väčšine Trnavského a Bratislavského kraja a v niektorých okresoch Prešovského a Nitrianskeho kraja. Vo zvyšných okresoch naďalej platí prvý stupeň výstrahy.