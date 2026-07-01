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Prezident Pavel hovorí o bezprecedentnom správaní: Vláda mu okresala sprievod a zatajila aj mandát

Petr Pavel
Petr Pavel (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)
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TASR

PRAHA - Česká vláda akreditovala prezidentovi Petrovi Pavlovi na budúcotýždňový summit NATO štyroch zo siedmich ľudí, o ktorých akreditáciu prezidentská kancelária požiadala, pričom ich vláda aj menovite určila. Pavel to povedal v stredu v rozhovore pre server Deník.cz s tým, že to považuje za bezprecedentné správanie. Dodal, že kabinet Andreja Babiša mu doteraz neposlal vyrozumenie o mandáte, s ktorým do Ankary pôjde. Okrem toho schôdzku, o ktorú Pavel premiéra požiadal, Babiš údajne odmietol, informuje spravodajkyňa v Prahe.

Prezident uviedol, že nemal príležitosť sa s predsedom vlády dohodnúť, ako bude ich pôsobenie v Ankare vyzerať. Pripomenul, že Babišovi niekoľkokrát ponúkal schôdzku, naposledy v utorok listom. „Reakcia je negatívna. Pán premiér to v tejto chvíli nepovažuje za praktické, pretože z jeho pohľadu je o všetkom rozhodnuté a všetko splnené,“ tlmočil Babišove slová Pavel.

Zopakoval, že ak sa prezident zúčastňuje na takomto podujatí, mal by byť vedúcim delegácie. Keďže sa však vláda rozhodla inak, zúčastní sa len na takých akciách, na ktoré bude môcť ísť. Na neformálnu večeru podľa jeho slov veľmi pravdepodobne nepôjde, ak nebude mať priame pozvanie. „Ale ak ide o účasť na hlavnom rokovaní, na to akreditovaný som. Dôjde zrejme k tomu, že na mieste hlavy delegácie bude sedieť Andrej Babiš, ktorý bude prezentovať oficiálnu pozíciu ČR podľa mandátu schváleného vládou, ktorý mi, mimochodom, vláda ani neposlala. Zrejme v očakávaní, že ho nebudem na nič potrebovať,“ podotkol.

Pavel odmieta obvinenia

Poprel, že by jeho kancelária požadovala akreditovať 35 členov. Požiadala podľa jeho slov o sedem miest, pričom malo ísť o zamestnancov zahraničného a komunikačného odboru a odboru protokolu. „Je až absurdné, do akej miery sa vláda rozhodla oklieštiť rolu prezidenta... Dala nám priestor 1+4 a z toho traja ochrancovia,“ povedal Pavel. Troch ochrancov podľa svojich slov potrebovať nebude. Vláda však delegáciu menovite určila, takže prezident si nemôže vybrať, kto s ním pôjde. „Považujem to za bezprecedentné správanie,“ vyhlásil.

Reagoval tiež na rozhodnutie vlády, že do Ankary pôjde prezident iným lietadlom než zvyšok delegácie. Pavel to považuje za absurdné. „Ak máme jednu národnú delegáciu, ktorej súčasťou – aj keď nie hlavou – je teraz aj prezident, potom by do Ankary mala letieť jedným lietadlom, nie dvomi. To by bolo veľmi nehospodárne a nezmyselné,“ zdôraznil. Dodal, že v jednom lietadle by sa aspoň mali čas s Babišom porozprávať.

České médiá neskôr informovali, že Babiš prezidentovi na utorkový list odpísal. Podľa nich uviedol, že nevidí dôvod, aby sa stretávali k téme summitu, keďže vláda podľa neho splnila všetky nariadenia Ústavného súdu ČR. Po návrate z Ankary je však pripravený stretnúť sa ohľadom iných tém. Šéf českej diplomacie Petr Macinka v reakcii na prezidentov stredajší rozhovor povedal, že schválený mandát bude súčasťou rozsiahlejšieho dokumentu, ktorý bude slúžiť ako podklad pre všetkých členov delegácia a dostane ho aj prezident. Na margo obmedzenia počtu ľudí, ktorých chcel prezident akreditovať, minister podotkol, že ide o delegáciu premiéra a nie prezidenta.

Viac o téme: VládaSummitObmedzenieNATOČeská republikaPetr Pavel
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