KDH tlačí na jadrový projekt: Chce urýchliť nový zdroj v Bohuniciach

BRATISLAVA - Vláda by mala urýchlene predstaviť jasný harmonogram výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach, zodpovednosť za riadenie projektu a konkrétne kroky k jeho realizácii. V stredu na to vyzvalo opozičné KDH, ktoré zároveň apeluje na využitie možnosti na odkup 17 % akcií Slovenských elektrární (SE) po kolaudácii 4. bloku Jadrovej elektrárne Mochovce.
„Ak sa premiér nevie dohodnúť s ministerkou hospodárstva, kto bude výstavbu nového jadrového zdroja riadiť, doplatia na to občania, priemysel aj energetická bezpečnosť Slovenska,“ zdôraznil expert KDH pre energetiku, obranu a bezpečnosť Andrej Žiarovský. Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v júni opakovane vláde predkladal návrh na prevod akcionárskych práv Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS) z Ministerstva hospodárstva (MH) SR na Úrad vlády SR, vláda však o ňom nerozhodla.
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MH SR dostalo 10. júna od vlády mesiac na zabezpečenie vyrovnania vlastníckych podielov Slovenska v Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska (JESS). Pôvodný termín bol do konca apríla. Štát chce odkúpiť akcie českej spoločnosti ČEZ v JESS, aby mal plnú kontrolu nad projektom nového jadrového zdroja. MH vtedy uviedlo, že požiada o vypracovanie ďalších nezávislých posudkov na stanovenie ceny akcií.
Medzitým sa má realizovať analýza financovaná z grantu americkej vlády. Vyhlásenie o zámere začať s úvodnou inžinierskou a projektovou štúdiou podpísala koncom apríla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) s predstaviteľmi americkej vlády a spoločnosti Westinghouse. Štúdia za päť miliónov dolárov má podľa ministerky trvať šesť až sedem mesiacov.