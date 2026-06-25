Desivá smrť: Žena zomrela pri exorcisme! Jej kamarát tvrdil, že je posadnutá diablom

SERRA - Desivý krik z bytu zalarmoval susedov, ktorí privolali políciu. Keď hliadka vošla dnu, našla mŕtvu ženu. Jej známy tvrdí, že ju napadol v presvedčení, že z nej vyháňa démonov.
Desivé výkriky zalarmovali susedov
Obyvatelia bytového domu v brazílskom meste Serra zažili chvíle hrôzy. Z jedného z bytov sa ozýval prenikavý krik, ktorý ich natoľko vystrašil, že sa najprv pokúsili skontaktovať s obyvateľmi cez domový telefón. Keď sa situácia neupokojila, privolali políciu.
Po príchode hliadky našli policajti v byte ženu bez známok života. Obeťou bola Marceli de Oliveira Gottardoová, píše britský denník Mirror.
V byte bola s mužom, ktorého poznala len krátko
V čase incidentu sa v byte nachádzal aj 26-ročný Bryan Fernando Gimenez Souza. Podľa dostupných informácií sa s Marceli poznali približne mesiac.
Po telefonáte cez domový telefón sa hluk na krátky čas utíšil. O niekoľko minút neskôr však Souza oslovil jedného zo susedov a požiadal ho o pomoc. Keď muž vošiel do bytu, našiel Marceli ležať na podlahe v kŕčoch.
Na miesto pribehla aj študentka ošetrovateľstva bývajúca v dome, ktorá sa snažila žene poskytnúť prvú pomoc. Napriek jej úsiliu a zásahu záchranárov lekári už mohli iba konštatovať smrť.
Na tele boli viditeľné vážne zranenia
Svedkovia uviedli, že žena mala na tele viacero poranení. Všimli si stopy na krku, ktoré nasvedčovali škrteniu, poranenia tváre, krvácanie z ucha aj rozsiahle podliatiny.
Presnú príčinu smrti určila až súdna pitva. Podľa Inštitútu súdneho lekárstva zomrela na vnútrolebečné krvácanie a vážne poranenie mozgu spôsobené opakovanými silnými údermi tupým predmetom alebo veľkou silou.
Muž tvrdil, že z nej vyháňal démonov
Po zadržaní Bryan Fernando Gimenez Souza vypovedal, že ešte pred tragédiou spolu s Marceli užili drogy. Policajti podľa dostupných informácií našli v byte pri pohovke kokaín aj prázdne obaly, čo jeho výpoveď podporovalo.
Muž následne vyhlásil, že nadobudol presvedčenie, že žena je posadnutá démonmi. Vyšetrovateľom povedal, že ju napadol v snahe „vyhnať z nej démonov“.
Čelí obvineniu z vraždy
Polícia Souzu zadržala priamo na mieste činu a previezla ho na regionálnu policajnú stanicu v Serre, kde ho obvinili z vraždy.
Následne ho premiestnili do väzenského komplexu Rodrigo Figueiredo da Rosa. Okolnosti prípadu naďalej vyšetrujú brazílske úrady.