Telo dvojnásobnej mamy vyráža dych: Táto známa modelka že má 43 rokov? Wau…. dokonalé....

ŠPANIELSKO - Materstvo jej rozhodne neubralo na šarme. Práve naopak. Bývalá modelka Eva Cifrová sa pochválila novými zábermi, z ktorých viacerí doslova onemeli. Pri pohľade na jej postavu by len málokto hádal, že je dvojnásobnou mamou a má už 43 rokov.
Eva Cifrová je hrdou mamou dvoch detí. Dcérku Elaya priviedla na svet v auguste 2023 a vlani v júni sa ich rodina rozrástla o ďalšieho potomka, syna Tristana. Obe ratolesti má s partnerom Lukášom. Napriek rodičovským povinnostiam si bývalá modelka stále udržiava obdivuhodnú formu.
Najnovšie sa fanúšikom prihovorila prostredníctvom záberov zo slnečného Španielska. Fotografie vznikli v obľúbenom rezorte Alcazaba Lagoon na pobreží Costa del Sol, ktorý je známy svojou tyrkysovou lagúnou a exotickou atmosférou pripomínajúcou vzdialené dovolenkové destinácie. Práve tam Eva predviedla svoju postavu, ktorá vyrazila dych nejednému mužskému oku. Pri pohľade na fotografie je len ťažké uveriť, že sympatická blondínka má 43 rokov a je dvojnásobnou mamou.
Pod zábermi sa okamžite začali kopiť obdivné komentáre. Fanúšikovia ju označovali za nádhernú, inšpiratívnu a viacerí sa zhodli, že vyzerá lepšie než kedykoľvek predtým. Zdá sa, že Eva si oddych pri mori naplno užíva. Zo záberov srší spokojnosť, pohoda a sebavedomie, ktoré z nej robia jednu z najobdivovanejších slovenských mamičiek na sociálnych sieťach. Pri pohľade na jej fotografie mnohým napadne jediné – vek je skutočne len číslo.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%