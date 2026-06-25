Za dobrotu na žobrotu: Senior priznal obohatenie zo zberu fliaš, teraz to trpko ľutuje! Štát mu siahol na dôchodok

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Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Getty Images)
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HAMBURG – Štátna byrokracia je nekompromisná. Dôchodca, ktorý nechcel zatajiť žiadnu formu zárobku, na to škaredo doplatil. Pritom sa jednalo len o necelých 60 eur. Úradníci to aj napriek tomu zhodnotili tak, že senior si nič nezarobil.

Nemecký dôchodca Hanso S. sa snažil byť férový a priznal pred úradmi zisk, ktorý nadobudol zo zberu plastových fliaš. Tie následne zálohoval, za čo dostal niečo cez 58 eur. Keď to ale oznámil okresnému úradu v Hamburgu, nasledovali kroky, s ktorými vôbec nerátal. 

Prekročil maximálne povolené obohatenie 

Denník Bild informuje, že úrad v Altone následne Hansovi S. odpočítal od dôchodku sumu, ktorú nadobudol po zálohovaní fliaš. Odvolanie na tento postup bolo zamietnuté, pričom tu bol použitý § 82 sociálneho zákona, keď "príjem zahŕňa všetky peniaze nadobudnuté v hotovosti alebo v naturáliách." 

Prípadom sa začalo zaoberať aj Federálne ministerstvo v Hamburgu. Okresný úrad v Altone napokon zmenil svoje rozhodnutie: "Hans S. sa môže obohatiť sumou 50 eur bez toho, aby mu túto čiastku odpočítali od dôchodku. Spadajú sem aj rôzne dary." 

Nemeckí dôchodci sa nemajú najlepšie 

Keďže ale túto sumu pri zálohovaní fliaš prekročil, na prvom rozhodnutí okresného súdu sa nič nemení. "Samozrejme, že by som chcel peniaze späť. Ale nejde tu len o mňa. Nepoznám žiadneho dôchodcu alebo poberateľa dávok, ktorý by si nemusel ešte privyrábať," vyjadril sa pre Hamburger Abendblatt. 

Hans S. musí po novom dokladovať účtenky za zálohovanie fliaš. Každý, kto si chce uplatniť nárok na vlastné dávky na základnú podporu príjmu, musí tiež priznať svoj príjem. Dôchodca je momentálne podľa nemeckých zdrojov jediný obyvateľ Hamburgu, ktorý priznal príjem zo zálohovania fliaš. 

Viac o téme: úradyDôchodokKrátenieNemeckoHamburg.zálohovanie fliašPriznanie zárobkuHans S.
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