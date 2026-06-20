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MIMORIADNE Vražda na východe Slovenska: Pol čine pátrali po mužovi, je v rukách polície! TU ho chytili

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(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj, TASR - Marko Erd, Topky)
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GELNICA - V Gelnici našli mŕtve telo, polícia vyšetruje násilnú trestnú činnosť. V tejto súvislosti vyhlásila pátranie po vozidle a osobe. Ak uvidíte hľadané auto, nepribližujte sa k nemu. Podľa medializovaných správ mal muž zavraždiť svoju manželku.

Aktualizované 22:01 Pátranie je ukončené. "Osoba, po ktorej policajti dnes v súvislosti s násilnou trestnou činnosťou v Gelnici pátrali, bola pred krátkym časom obmedzená na osobnej slobode hliadkou OO PZ Čaňa na jednej z poľných ciest v okolí Košíc," informovala polícia, ktorá ďakuje všímavej verejnosti za pomoc, zdieľania a všetky poznatky, ktoré mohli prispieť k jej vypátraniu. Policajti s osobou momentálne vykonávajú potrebné procesné úkony. "Bližšie informácie poskytneme hneď, ako to procesná situácia umožní," dodala.

Ženu mal zavraždiť manžel, po čine vyhlásili pátranie

"Nateraz môžeme potvrdiť, že dnes popoludní došlo v Gelnici k násilnej trestnej činnosti. Na mieste bola nájdená jedna osoba bez známok života. Policajti na mieste vykonávajú potrebné procesné úkony," informovala košická krajská polícia.

Podľa informácií TV Joj telo patrí zosnulej žene, ktorú mal zavraždiť jej manžel. Ten sa mal v minulosti nachádzať vo výkone trestu odňatia slobody za nebezpečné vyhrážanie a len nedávno sa mal dostať na slobodu. K tragédii došlo v dome, ktorý manželia využívali ako chalupu. Zosnulá žena mala pôsobiť ako učiteľka na základnej škole. 

Polícia zároveň dodáva, že v tejto súvislosti pátrajú po osobe, ktorá môže pomôcť pri vyšetrovaní skutku. "Podľa doterajších informácií osoba z miesta odišla na osobnom motorovom vozidle Škoda Octavia sivej farby, evidenčné číslo GL 055AX. Ak uvedené vozidlo spozorujete, nepribližujte sa k nemu, osobu neoslovujte, nesnažte sa ju zastaviť ani kontaktovať," upozorňuje.

MIMORIADNE Vražda na východe
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

Verejnosť vyzýva, ak uvedené vozidlo videla alebo disponuje informáciami o jeho pohybe či aktuálnom mieste, bezodkladne treba kontaktovať linku 158.

Viac o téme: VraždaGelnica
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