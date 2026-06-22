MEGAAKCIA Urus: ÚBOK zasadil tvrdý úder zločineckej skupine, zasahovalo viac ako 170 policajtov!

BRATISLAVA - Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) počas víkendu uskutočnil rozsiahlu policajnú akciu Urus, zameranú proti zločineckej skupine podozrivej z rozsiahlej drogovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom. V rámci akcie zadržal desať osôb a obvinil deväť. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Do policajnej akcie bolo nasadených viac ako 170 policajtov z útvarov Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru, pohotovostných policajných útvarov krajských riaditeľstiev a ďalších špecializovaných zložiek Policajného zboru. „Realizácia prebiehala súčasne na viacerých miestach Slovenskej republiky. Policajti počas nej vykonali šesť domových prehliadok a jednu prehliadku iných priestorov. Zároveň bolo zadržaných desať osôb, z toho deväť občanov Slovenskej republiky a jeden občan Spojeného kráľovstva,“ priblížili policajti.
Obvinených bolo deväť občanov SR
Na základe doposiaľ zabezpečených dôkazov bolo obvinených deväť občanov SR zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a zároveň z obzvlášť závažného zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami. Podľa doterajších výsledkov vyšetrovania mala zločinecká skupina pôsobiť najmenej od prvej polovice roka 2025. „Jej členovia vytvorili sofistikovaný spôsob fungovania s presne rozdelenými úlohami, využívali konšpiračné spôsoby komunikácie, zabezpečené logistické zázemie a rozsiahlu medzinárodnú sieť kontaktov. Ich činnosť zasahovala územie Slovenskej republiky, Belgicka, Holandska, Spojeného kráľovstva, Spojených arabských emirátov, ako aj ďalších štátov Európy,“ spresnila polícia.
Obchodovanie s kokaínom, ketamínom, MDMA, hašišom i tabletami extázy
Výsledky vyšetrovania preukazujú rozsiahle obchodovanie s kokaínom, ketamínom, MDMA, hašišom a tabletami extázy, pričom celkový objem prepravovaných a distribuovaných omamných a psychotropných látok podľa doterajších zistení presiahol niekoľko ton. Väčšina zásielok smerovala na územie Spojeného kráľovstva, kde boli drogy distribuované prostredníctvom prepracovaného logistického systému. Významná časť drog, predovšetkým kokaínu, bola dovážaná aj na územie Slovenskej republiky, odkiaľ smerovala k ďalším odberateľom. Zároveň bolo zdokumentovaných viacero medzinárodných transportov omamných a psychotropných látok, za ktoré členovia zločineckej skupiny získavali finančný prospech v státisícoch eur.
Rozsah a kvalita zabezpečených dôkazov viedli k tomu, že niektoré osoby sa rozhodli bezprostredne po realizácii spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. „Poskytnuté informácie už prinášajú nové poznatky, ktoré významne prispievajú k rozkrývaniu ďalších oblastí trestnej činnosti zločineckej skupiny a identifikácii ďalších osôb podieľajúcich sa na jej činnosti,“ uviedli policajti.
Počas policajnej akcie boli zaistené aj veci nasvedčujúce možnému páchaniu ďalšej závažnej trestnej činnosti, najmä násilného charakteru, ktorej preverovanie je v súčasnosti predmetom ďalšieho vyšetrovania. „Nie všetky osoby podozrivé z účasti na činnosti zločineckej skupiny sa podarilo zadržať. Po ďalších členoch skupiny polícia intenzívne pátra a vykonáva ďalšie opatrenia smerujúce k ich vypátraniu a zadržaniu,“ ozrejmila polícia.
Význam prípadu presiahol hranice Slovenskej republiky. Európsky policajný úrad Europol so sídlom v Haagu prejavil podľa polície o realizáciu policajnej akcie Urus mimoriadny záujem a požiadal o možnosť byť prítomný pri vykonávaní realizačných úkonov. „Vyšetrovanie prípadu naďalej intenzívne pokračuje. O jeho ďalšom vývoji a nových skutočnostiach budeme verejnosť priebežne informovať,“ dodali policajti.