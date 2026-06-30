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Štát chce späť strategický podnik: Za podiel v Slovenských elektrárňach môžeme dať až tri miliardy

Denisa Saková
Denisa Saková (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
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TASR

BRATISLAVA - Hodnota 17-percentného podielu v Slovenských elektrárňach (SE) sa môže pohybovať od stoviek miliónov až po tri miliardy eur. V utorok to na tlačovej konferencii uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).

„Máme nejaké predpoklady, máme nejaké ohodnotenia, ale, samozrejme, vždy to závisí aj od toho, ako druhá strana k tomu pristúpi a ako budú jednotlivé valuácie vyzerať v tom danom časovom okamihu,“ spresnila ministerka. Predseda Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok zopakoval, že strana podporuje ambíciu odkúpiť akcie. „Áno, tá cena vôbec nebude malá, ale ukazuje sa, že pokiaľ nevlastníte takéto strategické podniky, tak ste ako krajina absolútne stratená,“ skonštatoval.

Za odkup sa v pondelok (29. 6.) pri návšteve štvrtého bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach opäť vyslovil aj premiér Robert Fico (Smer-SD). „Keby ste sa ma spýtali teraz, bez ohľadu na to, či viem alebo neviem, či je dostatok finančných zdrojov, povedal by som, že kupujme a posilňujme energetický charakter SR ako takej,“ vyhlásil.

Nárok odkúpiť 17-percentný podiel v SE bude mať štát po spustení štvrtého bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. Väčšinovým akcionárom SE je Slovak Power Holding B.V. (SPH), ktorý vlastní 66 %. V SPH vlastní 100 % základného imania česká energetická skupina Energetický a průmyslový holding. Akvizíciu tohto podielu od talianskej spoločnosti Enel Produzione S.p.A. dokončili v máji 2025. Slovenská republika má v elektrárňach podiel 34 %.

Viac o téme: AkcieOdkupDenisa SakováHlas-SDSlovenské elektrárne (SE)
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