AKTUÁLNE Ústavný súd rozhodol: Časť zákona o hlavnom meste SR Bratislave je protiústavná

KOŠICE - Časť zákona o hlavnom meste SR Bratislave, ktorý sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. V stredu o tom rozhodol Ústavný súd (ÚS) SR, ktorý v tejto časti vyhovel návrhu verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského.
Nesúlad s ústavou, ale i Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach skonštatoval ÚS v prípade ustanovenia, ktoré hovorí, že „počet poslancov volených v jednotlivých mestských častiach určí mestské zastupiteľstvo podľa podielu počtu obyvateľov mestskej časti na celkovom počte obyvateľov hlavného mesta, pričom každá z nich má v mestskom zastupiteľstve aspoň jedného poslanca“. Ombudsman napadol toto ustanovenie s argumentom, že porušuje rovnosť volebného práva. Podľa Dobrovodského príslušné ustanovenie uprednostňuje určovanie volebných obvodov so zameraním na povinné zastúpenie mestských častí, respektíve ich obyvateľov, a nie na pomer obyvateľov mestskej časti na celkovom počte obyvateľov hlavného mesta.
Dochádza k diskriminácii obyvateľov i kandidátov
„V dôsledku výrazne odlišných volebných obvodov zapríčinených napadnutým ustanovením majú hlasy jednotlivých voličov vo voľbách do mestského zastupiteľstva výrazne odlišnú váhu, a teda aj potenciál ovplyvniť výsledok volieb, a to predovšetkým výrazným zvýhodnením voličov i kandidátov v malých volebných obvodoch hlavného mesta,“ upozornil vo svojom podnete, ktorý na ÚS podal na konci januára. Mieni, že doterajším znením zákona tak dochádza k diskriminácii obyvateľov i kandidátov do zastupiteľstva v rôznych volebných obvodoch hlavného mesta.
Ombudsman vo svojom podnete zdôraznil, že základné právo na rovnosť aktívneho a pasívneho volebného práva, ktoré je právom voličov a kandidátov do zastupiteľstva, musí mať prednosť pred záujmom na zastúpenie určitého územia obce v prípade ich vzájomnej kolízie.