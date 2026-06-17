Šokujúce VIDEO z nemocnice: Ochranka napadla pacienta, padali vulgarizmy, urážky aj údery! Zariadenie REAGUJE

KRAKOV - V noci z pondelka na utorok sa v Univerzitnej nemocnici v Krakove odohrala šokujúca scéna. Podľa medializovaných informácií muži oblečení v uniformách bezpečnostných pracovníkov údajne napadli pacienta, keď sa pokúšal vstať z postele.
Informuje o tom Rádia Krakow. Zverejnili aj video, ktoré natočil svedok incidentu. Na nahrávke, ktorú stanica získala od poslucháča, je vidieť siluety mužov v uniformách bezpečnostných zložiek za dverami. Vidno je aj pacienta, ktorý sa snaží vstať z nemocničnej postele. Muži sú voči pacientovi agresívni – počuť urážky a vulgarizmy.
Na nahrávke je tiež vidieť, ako muži bijú pacienta. Svedkami incidentu mali byť aj ďalší pacienti a o situácii bol informovaný aj nemocničný personál.
"Po zverejnení nahrávky sme požiadali vedenie bezpečnostnej spoločnosti o okamžité podrobné vysvetlenia a tiež sme požadovali, aby boli voči zamestnancom prijaté vhodné opatrenia, ak sa zistí, že boli porušené postupy. Prípad budeme naďalej monitorovať,“ uviedla nemocnica.
Zariadenie tiež uviedlo, že na miesto boli privolaní príslušníci bezpečnostnej služby, pretože pacient bol opitý a správal sa agresívne. Údajne zničil nemocničné vybavenie a pokúsil sa napadnúť zdravotnú sestru.