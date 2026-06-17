Polícia vyšetruje požiar v Prešove, ktorý zachvátil strechu neobývanej budovy

Polícia vyšetruje požiar neobývanej budovy v Prešove (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)
PREŠOV - Polícia vyšetruje požiar, ku ktorému došlo v utorok (16. 6.) po 13.00 h na Masarykovej ulici v Prešove. Horela strecha neobývanej budovy, na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, výška vzniknutej škody zatiaľ nebola vyčíslená.
„Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Prešove v prípade vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovanie cudzej veci, skúma okolnosti, za akých došlo k tejto udalosti,“ uviedla hovorkyňa.