Slovensko čaká MIMORIADNE vesmírne divadlo! UŽ čoskoro nastane zatmenie Slnka: Presné časy zapisujte do kalendárov

BRATISLAVA - Dátum 12. augusta 2026 už majú v kalendároch bezpochyby zaznačený nielen astronómovia, ale aj všetci nadšenci vesmíru. Na Slovensku bude v tento deň možné pozorovať zatmenie Slnka.
Pôjde o prvé zo sérií troch zatmení Slnka viditeľných zo Španielska v rokoch 2026 až 2028, informuje Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci na svojom webe. "Patrí do série Saros 126 (Cyklus Saros predstavuje periódu, za ktorú sa Slnko, Mesiac a Zem dostanú do rovnakých relatívnych polôh. Trvá 18 rokov a 11 dní)," vysvetlili.
Z územia Slovenska bude pozorovateľné iba ako čiastočné. V Bratislave bude v maximálnej fáze zakrytých približne 80 percent slnečného disku, v Košiciach 52 percent. Podľa hvezdárne však pôjde o najvýraznejšie čiastočné zatmenie Slnka pozorovateľné zo strednej Európy od 11. augusta 1999. Maximálna fáza zatmenia nastane v Bratislave o 20:06 LSEČ a v Košiciach o 19:52 LSEČ.
Úplné zamtmenie bude možné pozorovať vo východnej časti Grónska, západnej časti Islandu a vo východenj časti Španielska v smere od severozápadu po juhovýchod. "Najlepšie podmienky na pozorovanie tohto zatmenia budú pri západnom pobreží Islandu a z východnej časti územia Grónska v trvaní 2min 18s. Slnko sa v čase maximálnej fázy úplného zatmenia v meste Reykjavik (17:48 UTC = 19:48 LSEČ) bude nachádzať 24 -25° nad západným obzorom," uvádza hvezdáreň. Najlepšie podmienky na jeho pozorovanie v Španielsku budú v oblasti, kde sa nachádzajú mestá Oviedo a Gijón.
Pozor na oči
Upozornili, že bezpečne je zatmenie Slnka možné pozorovať napríklad cez fóliový filter určený na takéto pozorovania. "Poznáme aj fóliové slnečné okuliare (Solar Eclipse Glasses). Laikom postačia aj zváračské okuliare alebo zváračské sklo. Tie môžu svojím filtrom ovplyvniť farbu Slnka, ktorú budeme vidieť. Môže sa nám zdať podľa typu skla napríklad zelené. Sklá a filtre existujú s rozličnou priepustnosťou. Možné je pozorovať aj cez staré CD alebo diskety. Cez ne sa však neodporúča pozerať sa dlho. Prepúšťajú infračervené svetlo, ktoré pri dlhom pozorovaní môže oko ešte stále poškodiť. Najviac sa odporúča projekčná metóda pozorovania, pri ktorej máme ďalekohľad upevnený na statíve, a obraz premietame na premietaciu plochu," dodali.