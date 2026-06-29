Horúčavy pokračujú aj v pondelok, miestami môže byť viac ako 38 stupňov Celzia

BRATISLAVA - Extrémne horúčavy pokračujú na Slovensku aj v pondelok. Pre celú krajinu platia výstrahy prvého, druhého a tretieho stupňa. Vo väčšine lokalít môže teplota presiahnuť 38 stupňov Celzia. Ojedinele sa očakávajú prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Meteorológovia upozorňujú, že vysoké teploty predstavujú nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. Hrozí aj riziko vzniku a šírenia požiarov. Komplikácie môžu horúčavy priniesť v doprave, najmä železničnej. Spôsobiť môžu aj lokálne problémy so zásobovaním pitnou vodou a nadmerným využívaním chladiacich systémov zaťažiť energetickú a technickú infraštruktúru.
Vysoké teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a rôzne zdravotné komplikácie. Ide napríklad o nevoľnosť, malátnosť, bolesti hlavy či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy. Tie môžu za určitých podmienok viesť až k prípadným úmrtiam. Medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia. V prípade, že ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.
Úrad verejného zdravotníctva SR v tejto súvislosti vydal viaceré odporúčania. Apeluje na dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba podľa neho obmedziť i fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári zase pripomínajú dôležitosť ľahšieho stravovania, správneho oblečenia vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov aj používanie ochranných krémov počas horúčav.
Civilná ochrana zdôraznila, že ľudia by mali v tomto počasí venovať zvýšenú pozornosť deťom, seniorom a osobám so zdravotnými problémami. Apelovala na nich, aby nezabúdali ani na zvieratá a zabezpečili im dostatok čerstvej vody a vytvorili možnosť úkrytu v tieni. „Nikdy nenechávajte deti ani zvieratá v zaparkovaných vozidlách, a to ani na krátky čas,“ upozornila.
Zvyšuje sa aj riziko požiarov
Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov. Hasiči vo viacerých oblastiach vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Vtedy má každý dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať trávu, porasty bylín, kríkov a stromov či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
Horúčavy môžu skomplikovať aj dopravu. Železnice Slovenskej republiky oznámili, že v oblastiach najviac zasiahnutých vysokými teplotami preventívne obmedzujú rýchlosť vlakov. Cestujúci musia počítať s meškaním. Dôvodom opatrenia je pôsobenie horúčav na koľajnice.