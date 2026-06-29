MIMORIADNY ONLINE Putin poslal Washingtonu odkaz: Je pripravený rokovať o Ukrajine, čaká na Trumpových ľudí

MOSKVA/KYJEV - Ruský prezident Vladimir Putin očakáva príchod amerických vyjednávačov na obnovenie rokovaní o Ukrajine, len čo Washington nebude toľko zaneprázdnený Iránom. Putin to povedal v nedeľňajšom rozhovore, ktorý v noci na dnes citovali ruské tlačové agentúry.
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"Akonáhle budú všetky tie udalosti za nami a skončia sa najnapätejšie fázy v iránskej otázke, očakávame príchod tých zástupcov americkej vlády, s ktorými sme sa v Moskve už stretli," povedal Putin v rozhovore s reportérom ruskej štátnej televízie Pavlom Zarubínom. Reagoval na jeho otázku ohľadom stavu rusko-amerických vzťahov po nedávnom summite skupiny G7 vo Francúzsku, na ktorom americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Rusko by malo s Ukrajinou uzavrieť dohodu o ukončení vojny. Tú rozpútalo Rusko z Putinovho rozkazu vo februári 2022 otvorenou inváziou na územie svojho suseda.
"Sme pripravení pokračovať v rokovaniach a v diskusii o všetkých podrobnostiach," dodal Putin. Ten začiatkom júna vyjadril názor, že od začiatku konfliktu, ktorý Spojené štáty na konci februára rozpútali proti Iránu, Washington odvrátil pozornosť od vojny na Ukrajine. Trump, ktorého podpora Kyjevu bola až doteraz skôr vlažná, na summite G7 vo Francúzsku v polovici júna uviedol, že Rusko "by malo uzavrieť dohodu" a že Washington by mohol na Moskvu znovu uvaliť už skôr zrušené sankcie. Tento postoj pozorovatelia všeobecne interpretovali ako nečakaný obrat šéfa Bieleho domu v prospech Ukrajiny.
Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov v utorok pred zahraničnými diplomatmi v Moskve uviedol, že Rusko je pripravené pokračovať v uviaznutých mierových rozhovoroch s Ukrajinou. Spojené štáty sa však podľa neho zjavne "vzdávajú akýchkoľvek nárokov na úlohu nestranného sprostredkovateľa a naopak sa uberajú cestou zosilňovania sankčného tlaku na Rusko".
Spojené štáty sa od vlaňajšieho návratu Donalda Trumpa do Bieleho domu snažia medzi Kyjevom a Moskvou sprostredkovať mierovú dohodu. Rusko si kladie územné požiadavky a tiež chce, aby súčasťou prípadnej mierovej dohody bol aj záväzok, že Ukrajina sa nikdy nestane členom NATO. Kyjev niektoré ruské požiadavky, predovšetkým tie územné, považuje za neprijateľné. Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že zatiaľ čo Rusko ponúka kompromis, Ukrajina naň pripravená nie je. Putin ale odmieta návrh na rokovania s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Zatiaľ čo Zelenskyj si od prípadného stretnutia s Putinom sľubuje prelom, Putin pre rokovania teraz nevidí dôvod. Moskva tiež odmieta ukrajinský návrh na prímerie a tvrdí, že kvôli rozhovorom nie je potrebné zastaviť boje.