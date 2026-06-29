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Nepokoje v Srbsku: Tisíce ľudí v krajine protestovali proti Vučičovej vláde

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Darko Vojinovic)
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TASR

BELEHRAD - Srbi v nedeľu demonštrovali v meste Kraljevo proti vláde prezidenta Aleksandara Vučiča. Na Námestí srbských bojovníkov sa zhromaždilo niekoľko tisíc ľudí pod heslom „Študenti víťazia!“, informuje o tom agentúra DPA.

Balkánskou krajinou otriasajú vlny protestov, odkedy sa zrútil betónový prístrešok na železničnej stanici v Novom Sade 1. novembra 2024. Zahynulo pri tom 16 ľudí a kritici tragédiu pripisujú korupcii a nekompetentnosti vlády, píše DPA. Demonštrácie začali študenti a pedagogickí pracovníci univerzít, no odvtedy sa k nim pridali občania z celej krajiny. Hnutie už približne rok požaduje predčasné voľby.

Protest v Kraljeve sa konal v duchu sviatku svätého Víta. Turecká armáda porazila 28. júna 1389 kresťanské vojsko pod srbským velením na Kosovom poli, ktoré sa dnes nachádza v Kosove. Bitka predstavovala jednu z etáp osmanského postupu na stredovekom Balkáne. V meste vystúpilo pred davom aj niekoľko Srbov z Kosova. Uviedli, že neschopnosť a korupcia, ktorú vidia vo vláde v Belehrade, zhoršujú ich situáciu.

Bývalá srbská provincia Kosovo vyhlásila svoju nezávislosť v roku 2008. Predchádzala tomu vojna v rokoch 1998 až 1999, ktorá sa skončila po zásahu NATO pod vedením USA. Srbsko odtrhnutie Kosova neuznáva a napätie medzi oboma subjektmi odvtedy pretrváva. Nezávislosť Kosova tiež doposiaľ neuznáva päť členských krajín EÚ - Slovensko, Španielsko, Cyprus, Grécko a Rumunsko.

Viac o téme: ProtestSrbskoVládaAleksander Vučič
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