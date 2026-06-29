Olsenky po rokoch na verejnosti: Takto dnes vyzerajú!

LOS ANGELES - Sestry Mary-Kate a Ashley Olsen sa po dlhom čase objavili na verejnosti. Dvojčatá urobili vzácnu výnimku pri svadbe svojho staršieho brata Trenta, kde nechýbali ani ďalší členovia známej rodiny. Takto dnes vyzerajú!
Sestry Mary-Kate a Ashley Olsen, ktoré sa na verejnosti ukazujú len výnimočne, urobili vzácnu výnimku pri významnej rodinnej príležitosti. Dvojčatá sa zúčastnili svadby svojho staršieho brata Trenta Olsena, odkiaľ sa fanúšikovia dočkali aj novej spoločnej fotografie celej rodiny. Snímku zo svadby, ktorá sa konala minulý mesiac, zverejnili na Instagrame samotní novomanželia Trent a Alexis.
K fotografii pridali jednoduchý popis: „Rodina.“ Na spoločnom zábere pózujú Mary-Kate a Ashley po boku nevesty, pričom obe zostali verné svojmu charakteristickému módnemu rukopisu. Zvolili si dlhé čierne šaty a jednoduchý styling s rozpustenými vlnitými vlasmi. Kontrastovali tak s nevestou, ktorá bola – spolu s malou družičkou – jedinou osobou oblečenou v bielej. Rodinná fotografia zachytáva aj ďalších členov známeho klanu. FOTO nájdete TU.
Nechýba Ashleyin manžel, výtvarník Louis Eisner, ani mladšia sestra Elizabeth Olsen s manželom Robbiem Arnettom Mary-Kate a Ashley sa už dlhé roky vedome vyhýbajú mediálnej pozornosti. Namiesto herectva sa naplno venujú budovaniu luxusnej módnej značky The Row, ktorá patrí medzi rešpektované mená vo svete módy. Ashley sa navyše v roku 2023 stala mamou. So svojím manželom Louisom Eisnerom podľa medializovaných informácií v súkromí privítali syna Otta.