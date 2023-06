Schindlerovej herecké ambície: Som kontroverzná učiteľka... Toto by bol hardcore!

BRATISLAVA - Martina Schindlerová je známa ako speváčka a učiteľka na vysokej škole. Okrem toho však mala kedysi aj herecké ambície. Ponuku do seriálu by vzala aj dnes, ale...

Martina Schindlerová sa narodila 29. júna 1988. Ako dieťa sa venovala spevu, ale aj herectvu. „Ja som odmalička chcela byť speváčka, hovorila som si, že speváčka alebo herečka. Chodila som do Ludusu, do divadelnej školy, ale potom už som to nezvládala, aj sa venovať tomu divadlu, aj spievaniu a spev bol potom jasná voľba,” povedala nám v nedávnom rozhovore.

Zviditeľnila sa potom v úplne prvej sérii šou Slovensko hľadá SuperStar, kde sa vo finále postavila proti Kataríne Koščovej. Skončila na druhom mieste. Po súťaži nahrala debutový album Patríme k sebe, ktorý získal platinovú platňu za predaj. O tri roky neskôr vydala druhý album Čo sa to tu deje.

Po ukončení strednej školy začala študovať externe právo, dnes vyučuje na Univerzite Komenského. Z Katedry občianskeho práva prešla na Ústav klinického právneho vzdelávania.

Galéria fotiek () Zdroj: Ján Zemiar

Ako nám nedávno ale prezradila, pokojne by prijala aj ponuku účinkovania v niektorom zo slovenských seriálov. Má to však jeden háčik. „Ja len tých milostných scén sa obávam,” povedala pre Topky.sk. „Ja už som teraz dosť kontroverzná učiteľka na vysokej škole, tak toto už by bol hardcore,” dodala.

Martina je rozvedená a má dve deti. Aktuálne tvorí pár s právnikom Marcelom Borisom.