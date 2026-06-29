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Miss Slovensko sa zasnúbila: Jej srdce si získal tento fešák!

Leona Novoberdaliu Zobraziť galériu (14)
Leona Novoberdaliu (Zdroj: Instagram LN)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - Miss Slovensko Leona Novoberdaliu prežíva jedno z najkrajších období svojho života. Kráska, ktorá v roku 2020 získala titul najkrajšej Slovenky, povedala po siedmich rokoch vzťahu vytúžené „áno“.

Leona Novoberdaliu tromfla všetky svoje kolegyne z Miss Slovensko a v roku 2020 sa jej podarilo získať v súťaži prvenstvo. S korunkou na hlave a titulom najkrajšej Slovenky nás hrdo reprezentovala aj vo svete. Už dlho o kráske nebolo nič počuť, no teraz zverejnila novinky zo súkromia. Zasnúbila sa!

Miss Slovensko sa zasnúbila:
Zobraziť galériu (14)
 (Zdroj: Instagram LN)

„A zrazu sa to stalo… Povedala som ÁNO. Po 7 rokoch lásky s tebou nás čaká celý spoločný život,“ zverila sa na sociálnej sieti Instaram, kde zverejnila aj fotografie z tohto krásneho momentu. Priateľ Branislav ju požiadal o ruku v Taliansku, v ktorom vybral naozaj krásne a romantické miesto. Zasnúbili sa pri jazere Como. Pod príspevkom sa okamžite začali hromadiť gratulácie od fanúšikov, ale i známych ľudí. A ku gratuláciam sa pridávame aj my!

 

Viac o téme: ZásnubyLeona Novoberdaliu
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