Pakistan pri hraniciach s Afganistanom zabil 29 ľudí, podľa Islamabádu ozbrojencov

ISLAMABÁD - Pakistanské bezpečnostné sily v nedeľu večer podnikli pozemnú operáciu pozdĺž pakistansko-afganskej hranice a pri následných "precíznych úderoch" zabili 29 ozbrojencov z radov pakistanskej frakcie Talibanu. Informovala o tom v noci na dnes agentúra AP s odvolaním sa na predstaviteľov vlády v Islamabade. Kábul naopak tvrdí, že pri úderoch boli zabité či zranené desiatky civilistov.
Pakistanský minister informácií Attáulláh Tarár na sieti X oznámil, že najnovšie operácie sa uskutočnili na základe spravodajských informácií, bola reakciou na množstvo nedávnych útokov ozbrojencov po celej krajine a zamerala sa na ich úkryty a útočisko v prihraničných oblastiach Afganistanu. Hovorca afganskej vlády radikálneho islamistického hnutia Taliban pakistanské údery dôrazne odsúdil a označil ich za "zbabelý akt agresie" a "prejav brutality". "Útoky si vyžiadali desiatky mŕtvych a zranených civilistov, vrátane žien a detí," napísal hovorca Zabíhulláh Mudžáhid na svojom účte na X.
Množia sa útoky radikálov
V Pakistane sa v posledných rokoch množia útoky radikálov proti polícii a bezpečnostným zložkám. Tamojšie úrady väčšinu násilných činov prisudzujú pakistanskej odnoži Talibanu, známej ako Tehríke Taliban Pakistan (TTP), a spriazneným militantným skupinám. TTP chce zvrhnúť pakistanskú vládu a nahradiť ju režimom radikálneho islamu. TPP je síce oddelená od afganského Talibanu, ktorý sa v Afganistane vrátil k moci v roku 2021, ale je jeho spojencom. Islamabad dlhodobo obviňuje afganský režim, že poskytuje TTP útočisko na svojom území; Kábul to odmieta a tvrdí, že ide o vnútorný pakistanský konflikt.
V sobotu zaútočili ozbrojenci vybavení zbraňami a výbušninami na miestne veliteľstvo polovojenskej jednotky Rangers v prístave Karáčí na juhu Pakistanu a zabili pri tom troch vojakov. Bezpečnostné sily pri následnej prestrelke troch útočníkov zabili a jedného zraneného zadržali. Armáda ho označila za afganského občana. K útoku sa neskôr prihlásila jedna z odštiepených frakcií TTP. Posledná operácia Pakistanu pravdepodobne ďalej zhorší už tak napäté vzťahy medzi Islamabadom a Kábulom, poznamenala agentúra AP. Tie sa vyhrotili vlani v októbri, keď pri pohraničných stretoch zahynuli desiatky vojakov, civilistov a ozbrojencov. Prímerie sprostredkované Katarom a Tureckom sa doteraz viac-menej dodržiavalo, ale rozhovory neviedli k oficiálnej dohode.