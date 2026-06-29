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Česká vláda povie, ako zmenila zloženie delegácie na summit NATO po rozhodnutí súdu

Andrej Babiš
Andrej Babiš (Zdroj: TASR /Martin Baumann)
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ČTK

PRAHA - Vláda bude po dnešnom rokovaní informovať o zložení delegácie na summit Severoatlantickej aliancie v Ankare. Ústavný súd jej uložil doplniť na zoznam prezidenta Petra Pavla. Minister zahraničia Petr Macinka (Motoristi) trvá na tom, že hlava štátu výpravu nepovedie, pretože súd nezrušil uznesenie z minulého pondelka, ktoré počíta s touto úlohou pre premiéra Andreja Babiša (ANO). Že Macinka naplnil uznesenie súdu Pavla akreditovať, v nenádeji minister potvrdil len nepriamo. Kabinet sa bude zaoberať tiež obmedzením cien pohonných hmôt v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe, súčasná úprava platí do konca júna.

Česko k dennému nastavovaniu cenových stropov nafty a benzínu pristúpilo v prvej polovici apríla v reakcii na zdražovanie ropy kvôli konfliktu na Blízkom východe. Ministerstvo financií stanovuje cenové stropy na základe kĺzavého trojdňového priemeru veľkoobchodných cien. Prevádzkovatelia čerpacích staníc môžu uplatniť maržu vo výške maximálne troch korún na liter paliva. Pôvodne opatrenie malo platiť do konca apríla, kabinet však následne schválil jeho predĺženie na máj i jún. Kým v minulosti sa stanovenie cenových stropov opieralo o opatrenie všeobecnej povahy, v poslednom mesiaci je vydané na základe nariadenia vlády, ktoré má vyššiu právnu silu.

Vláda prerokuje tiež novelu zákona o pozemných komunikáciách, ktorá ruší valorizačný mechanizmus pri diaľničných známkach. Základná sadzba ročnej známky by zostala od budúceho roka na 2570 korunách. Návrh zachováva zľavy pre nízkoemisné autá.

K ostro sledovanému návrhu skupiny koaličných poslancov, ktorí chcú zmierniť pravidlá zákona o konflikte záujmov, by mala vláda zaujať neutrálne stanovisko s návrhmi na ďalšie úpravy. Predloha počíta napríklad s tým, že firma člena vlády by nesmela dostať výlučne nenárokovú dotáciu alebo investičný stimul len od ministerstva, na ktorého čele tento člen vlády stojí. Podobne by to platilo pri verejnom obstarávaní. Opozícia tvrdí, že z tejto zmeny bude ťažiť premiér Andrej Babiš (ANO) a jeho okolie. Babiš čelí podozreniu zo konfliktu záujmov, ktorý ale odmieta. Dôvodom je holding Agrofert, ktorý premiér previedol do zverenského fondu RSVP Trust.

Podporu kabinetu zrejme nezíska ústavná novela poslancov opozičného hnutia STAN, ktorí chcú zrušiť priestupkovú imunitu a obmedziť trestnú imunitu zákonodarcov. Proti novele sa postavili takmer všetky ministerstvá, ktoré sa predlohou zaoberali. Záporné stanovisko vládni zákonodarcovia pripravili aj na širšiu zmenu súdneho poriadku správneho z dielne Pirátov. Novela má odstrániť nedostatky súčasného zákona, ako sa ukázali v praxi, napríklad pri žalobe proti nezákonnému zásahu alebo proti opatreniam všeobecnej povahy. Kabinet sa bude venovať tiež návrhu na pôsobenie českej armády v zahraničných operáciách či stratégii rozvoja paliatívnej starostlivosti do roku 2035.

Viac o téme: ČeskoSummitNATOSúdAndrej BabišVláda
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