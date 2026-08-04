Utorok4. august 2026, meniny má Dominik, Dominika, zajtra Hortenzia

Útok na židovských mladíkov v Bulharsku: Neonacisti sa pokúsili vtrhnúť do hotela! Zasahovať musela polícia

Ilustračný obrázok
(Zdroj: X/Agenzia_Ansa, Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

RÍM - Neonacisti sa pokúsili cez víkend vtrhnúť do hotela v bulharskej Sofii, kde bola ubytovaná skupina mladých talianskych židov. Zasahovať musela aj polícia, oznámil v utorok predseda Rímskej židovskej komunity Victor Fadlun. Informuje o tom agentúra Ansa.

„Naše deti nemôžu voľne cestovať po Európe bez toho, aby boli vystavené násiliu a slovným útokom zo strany antisemitov,“ napísal Fadlun na sieti X. Video zverejnené na sociálnych sieťach podľa talianskych médií ukazuje skupinu mladých ľudí v čiernych tričkách s lebkami, ktorí sa pokúsili násilím vniknúť do hotela, kde boli ubytované desiatky tínedžerov vrátane príslušníkov rímskej židovskej obce. Fadlun uviedol, že neonacisti vykrikovali nacistické pozdravy.

„Boli to dlhé, napäté chvíle, pretože po zásahu polície sa skinhedi vrátili a opäť zablokovali vchody, pričom sa našim deťom vyhrážali a kričali na ne,“ dodal. K incidentu sa vyjadril aj podpredseda talianskej vlády a minister zahraničných vecí Antonio Tajani. „Odsudzujem tento ďalší prípad antisemitizmu, čo je ako nákaza, proti ktorej treba bojovať, a forma nenávisti a diskriminácie, ktorú treba vykoreniť,“ uviedol.

Viac o téme: NeonacistiŽidiaTalianskoBulharskoSofia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Polícia pátra
Polícia pátra po nezvestnom Lukášovi: Z Rohožníka odišiel a odvtedy o sebe nedal vedieť
Domáce
FOTO Polícia pátra
Polícia hľadá 38-ročnú Katarínu: Naposledy ju videli začiatkom júna
Domáce
Ilustračné foto
Ukrajinci s dočasným útočiskom POZOR: Polícia upozorňuje na chyby pri prechode na pobyt
Domáce
Policajti zadržali na letisku
Falošné pasy ich prezradili! Polícia zadržala dve ženy na bratislavskom letisku
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Dôvod, prečo Alena Heribanová odmieta odísť zo Slovenska: Čo za tým naozaj je?
Dôvod, prečo Alena Heribanová odmieta odísť zo Slovenska: Čo za tým naozaj je?
Prominenti
Kraj začne v septembri rekonštrukciu nadjazdu cez železnicu v Trebišove
Kraj začne v septembri rekonštrukciu nadjazdu cez železnicu v Trebišove
Správy
Po rekonštrukcii otvorili v Tatranskej Lomnici hotel Morava, preslávil ho aj film Anděl na horách
Po rekonštrukcii otvorili v Tatranskej Lomnici hotel Morava, preslávil ho aj film Anděl na horách
Cestovanie

Domáce správy

FOTO TRAGÉDIA pri Veľatách: Malý
TRAGÉDIA pri Veľatách: Malý chlapec sa utopil v BAGROVISKU! Otec ho zúfalo hľadal, telo našli až hasiči
Domáce
Vážny pád v bikeparku
Vážny pád v bikeparku Malinô Brdo: Iba 12-ročný chlapec skončil po úraze v nemocnici
Domáce
Kupujete si grécky jogurt?
Kupujete si grécky jogurt? Z našich regálov môže čoskoro ZMIZNÚŤ! Dôvody sú prekvapivé
Domáce
Vandali poškodili dvere vo vlaku z Levíc do Zvolena: ZSSK prijala bezpečnostné opatrenia
Vandali poškodili dvere vo vlaku z Levíc do Zvolena: ZSSK prijala bezpečnostné opatrenia
Nitra

Zahraničné

FOTO Dramatická situácia v Guatemale:
Dramatická situácia v Guatemale: Známa sopka Fuego opäť vyčíňa! Úrady nariadili EVAKUÁCIE
Zahraničné
Ľudia na ulici so
Ľudia na ulici so ZDESENÍM zízali na vysoký vežiak: Z okna sa na ulicu odrazu vyrútila obrovská CHLADNIČKA!
Zahraničné
Zvyšky zostreleného iránskeho dronu
Panika na tureckých plážach: Vyplavuje tam vojenské drony! Sú plné výbušnín, ľudí musia evakuovať
Zahraničné
Útok na židovských mladíkov
Útok na židovských mladíkov v Bulharsku: Neonacisti sa pokúsili vtrhnúť do hotela! Zasahovať musela polícia
Zahraničné

Prominenti

Christina Applegate
Štyri mesiace v strachu: Slávna herečka prehovorila z nemocničného lôžka! Čo pred nami skrýva?
Zahraniční prominenti
SuperStar je späť
SuperStar je už za rohom: Markíza zverejnila dátum štartu a... Víťaz si odnesie rozprávkovú výhru!
Domáci prominenti
Alena Heribanová, Babsy Jagušák,
Dôvod, prečo Alena Heribanová odmieta odísť zo Slovenska: Čo za tým naozaj je?
Domáci prominenti
Žilková mala úraz
Strach z vojny o majetok: Žilková spísala závet, koniec dohadom o miliónoch! Komu dopriala najviac?
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Umelý kĺb nemusí byť
Umelý kĺb nemusí byť vaším osudom: Týchto 8 vecí robte pre svoje kolená a bedrá hneď po 40tke
vysetrenie.sk
Čo vidíte ako prvé?
Optický klam odhalí vašu osobnosť: Stačí sa pozrieť na obrázok a povedať, čo ste zbadali ako prvé!
Zaujímavosti
Ilustarčné foto
Vedci odhalili tajomstvo rastlín: Korene sa vyvíjajú inak, než si mysleli
Zaujímavosti
Mŕtve more na európsky
Mŕtve more na európsky spôsob: Ružové jazero fascinuje nielen krásou, ale aj zdravotnými účinkami
dromedar.sk

Dobré správy

FOTO Pohľad na večerný Metropolis
Extrémne teploty? Byty v srdci Bratislavy majú výnimočný systém, ktorý ešte aj šetrí náklady
Domáce
ŽSR majú otvorených množstvo
Slovenské železnice prezradili, koho dnes hľadajú najviac: Tieto profesie sú mimoriadne žiadané
Domáce
SÚŤAŽ Ktorý outfit je
SÚŤAŽ Ktorý outfit je podľa teba top? Hlasuj a vyhraj parádnu cenu!
feminity.sk
Mnohé ženy robia pri
Mnohé ženy robia pri opaľovaní tú istú chybu: Toto im chýba v kozmetickej taške!
hashtag.sk

Ekonomika

Zneužívanie PN-iek nabralo obrovské rozmery: Štát pritvrdil a hlási úspory v stovkách miliónov eur!
Zneužívanie PN-iek nabralo obrovské rozmery: Štát pritvrdil a hlási úspory v stovkách miliónov eur!
Slovensko si ide požičať miliardy na obranu: Čaká nás 45 rokov splácania, prísne kontroly aj audity (foto)
Slovensko si ide požičať miliardy na obranu: Čaká nás 45 rokov splácania, prísne kontroly aj audity (foto)
Káva prudko zdražuje: Za necelé dva mesiace vyskočila o 35 %, pocítime to v obchodoch či kaviarňach?
Káva prudko zdražuje: Za necelé dva mesiace vyskočila o 35 %, pocítime to v obchodoch či kaviarňach?
Skorší odchod do penzie je stále otázny: Kľúčový verdikt ešte nepadol. Na čo sa čaká?
Skorší odchod do penzie je stále otázny: Kľúčový verdikt ešte nepadol. Na čo sa čaká?

Šport

Mjällby AIF – ŠK Slovan Bratislava: Online prenos z 3. predkola Ligy majstrov
Mjällby AIF – ŠK Slovan Bratislava: Online prenos z 3. predkola Ligy majstrov
Liga majstrov
FOTO Dcéra Waynea Gretzkého rozpálila Korfu: V úsporných bikinách predviedla dokonalú postavu
FOTO Dcéra Waynea Gretzkého rozpálila Korfu: V úsporných bikinách predviedla dokonalú postavu
Ostatné
Rusi bijú na poplach: Kauza Ružička poškodila meno KHL aj Spartaka Moskva
Rusi bijú na poplach: Kauza Ružička poškodila meno KHL aj Spartaka Moskva
KHL
Ani Madrid mu nie je ľahostajný: Messi veľkým gestom ukázal, že je človek s veľkým srdcom
Ani Madrid mu nie je ľahostajný: Messi veľkým gestom ukázal, že je človek s veľkým srdcom
Ostatné

Auto-moto

Úsek košickej R4 dočasne uzatvoria pre výstavbu nového mosta
Úsek košickej R4 dočasne uzatvoria pre výstavbu nového mosta
Doprava
Volkswagen Caddy po facelifte: Menej nápadných zmien, viac každodennej praktickosti
Volkswagen Caddy po facelifte: Menej nápadných zmien, viac každodennej praktickosti
Predstavujeme
V Košiciach dokončujú nabíjacie stanice pre nové kĺbové elektrobusy
V Košiciach dokončujú nabíjacie stanice pre nové kĺbové elektrobusy
Ekonomika
FOTO: Mercedes-Maybach GLS 680 - chróm, koža, výkon a technológie
FOTO: Mercedes-Maybach GLS 680 - chróm, koža, výkon a technológie
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Práca po dosiahnutí dôchodkového veku 67 rokov sa stáva štandardom v Holandsku
Práca po dosiahnutí dôchodkového veku 67 rokov sa stáva štandardom v Holandsku
Trendy na trhu práce
Zbohom úradom a papierom: Od augusta 2026 prichádza eTehotenská knižka aj eOČR. Čo to znamená pre zamestnancov?
Zbohom úradom a papierom: Od augusta 2026 prichádza eTehotenská knižka aj eOČR. Čo to znamená pre zamestnancov?
Domáce
Živnostníci, nezabudnite do 10. augusta na dôležitú povinnosť! Inak vám hrozia penále
Živnostníci, nezabudnite do 10. augusta na dôležitú povinnosť! Inak vám hrozia penále
Aktuality
Pohovor cez kameru: Kompletný manuál od nastavenia svetla až po reč tela
Pohovor cez kameru: Kompletný manuál od nastavenia svetla až po reč tela
Pracovný pohovor

Varenie a recepty

Ananásová cuketa na zimu: Perfektná zaváranina ako stvorená k mäsu.
Ananásová cuketa na zimu: Perfektná zaváranina ako stvorená k mäsu.
Nikto neverí, že je z cukety. Tento tatarák môžu jesť aj vegetariáni.
Nikto neverí, že je z cukety. Tento tatarák môžu jesť aj vegetariáni.
Všetko o paradajkách: Od zelených plodov až po poctivé domáce zásoby
Všetko o paradajkách: Od zelených plodov až po poctivé domáce zásoby
Rady a tipy
Melónová šupka v kuchyni: Ako ju naložiť, zavariť alebo kandizovať
Melónová šupka v kuchyni: Ako ju naložiť, zavariť alebo kandizovať
Rady a tipy

Technológie

Microsoft odmieta, že cez whesvc špehuje Windows 11 používateľov. Vysvetlil, čo podozrivá služba v skutočnosti robí
Microsoft odmieta, že cez whesvc špehuje Windows 11 používateľov. Vysvetlil, čo podozrivá služba v skutočnosti robí
Bezpečnosť
Rusko chce prinútiť Apple, aby do iPhonov predinštaloval „špiónsku“ aplikáciu. Firma to odmietla a čelí vyšetrovaniu
Rusko chce prinútiť Apple, aby do iPhonov predinštaloval „špiónsku“ aplikáciu. Firma to odmietla a čelí vyšetrovaniu
Apple
Skroluješ Facebook a Instagram „donekonečna“? Nemusí to byť len tvoja chyba. EÚ tvrdí, že ich dizajn podporuje závislosť
Skroluješ Facebook a Instagram „donekonečna“? Nemusí to byť len tvoja chyba. EÚ tvrdí, že ich dizajn podporuje závislosť
Bezpečnosť
Pozor na „Odpovedať všetkým“ v Gmaili. Google pridáva varovanie pred chybou, ktorú už nevezmeš späť
Pozor na „Odpovedať všetkým“ v Gmaili. Google pridáva varovanie pred chybou, ktorú už nevezmeš späť
Bezpečnosť

TN LIVE

ONLINE: Slovan spálil dve tutovky, ale musel aj brániť. Stav vo Švédsku je po polčase nerozhodný
ONLINE: Slovan spálil dve tutovky, ale musel aj brániť. Stav vo Švédsku je po polčase nerozhodný
Šport
Na Slovensko prišiel bez peňazí a zázemia. Chcel som vybudovať najlepšiu firmu na svete, tvrdí Artur Gevorkyan
Na Slovensko prišiel bez peňazí a zázemia. Chcel som vybudovať najlepšiu firmu na svete, tvrdí Artur Gevorkyan
Domáce
FOTO: Kuriózna situácia na južnom Slovensku. Vlak jazdil s vypadnutými dverami
FOTO: Kuriózna situácia na južnom Slovensku. Vlak jazdil s vypadnutými dverami
Domáce
Starostka Malatinej odmietla fúkať, teraz urobila rázny krok
Starostka Malatinej odmietla fúkať, teraz urobila rázny krok
Domáce

Bývanie

Na šírku má len 5 metrov a ľahko ho prehliadnete. Za nenápadnou fasádou sa skrýva miesto perfektný relax
Na šírku má len 5 metrov a ľahko ho prehliadnete. Za nenápadnou fasádou sa skrýva miesto perfektný relax
Šíri sa z odpadkového koša silný zápach? Urobte tieto kroky ešte dnes, aby ste sa ho zbavili
Šíri sa z odpadkového koša silný zápach? Urobte tieto kroky ešte dnes, aby ste sa ho zbavili
K bytu ladili aj škáry v obklade. Majitelia zbúrali stereotyp, bývanie vyzerá ako z filmov svojského režiséra
K bytu ladili aj škáry v obklade. Majitelia zbúrali stereotyp, bývanie vyzerá ako z filmov svojského režiséra
Materiály rozhodujú viac, než si myslíte: Takto dokážu ovplyvniť atmosféru aj dojem z bývania
Materiály rozhodujú viac, než si myslíte: Takto dokážu ovplyvniť atmosféru aj dojem z bývania

Pre kutilov

Vnútorné žalúzie sú v 40-stupňových horúčavách pasca: Prečo z okna robia radiátor a ako to vyriešiť za pár eur?
Vnútorné žalúzie sú v 40-stupňových horúčavách pasca: Prečo z okna robia radiátor a ako to vyriešiť za pár eur?
Rekonštrukcia bytu
Trvalky, ktoré znesú sucho a teplo? Tieto vysaďte na miesta, na ktoré slnko svieti celý deň
Trvalky, ktoré znesú sucho a teplo? Tieto vysaďte na miesta, na ktoré slnko svieti celý deň
Okrasná záhrada
Čo robiť, ak paradajky dozrievajú pomaly? Trik s odlisťovaním funguje aj cez leto, ale pozor na chyby
Čo robiť, ak paradajky dozrievajú pomaly? Trik s odlisťovaním funguje aj cez leto, ale pozor na chyby
Záhrada
Chcete dominantu interiéru, ktorá pritiahne pohľady? Vyrobte si takéto masívne orechové svietidlo
Chcete dominantu interiéru, ktorá pritiahne pohľady? Vyrobte si takéto masívne orechové svietidlo
Doplnky a dekorácie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Muž mojej kamarátky ma prenasleduje svojou pozornosťou. Po jednej spoločnej noci odmieta prestať
Partnerské vzťahy
Muž mojej kamarátky ma prenasleduje svojou pozornosťou. Po jednej spoločnej noci odmieta prestať
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
TRAGÉDIA pri Veľatách: Malý
Domáce
TRAGÉDIA pri Veľatách: Malý chlapec sa utopil v BAGROVISKU! Otec ho zúfalo hľadal, telo našli až hasiči
Ľudia na ulici so
Zahraničné
Ľudia na ulici so ZDESENÍM zízali na vysoký vežiak: Z okna sa na ulicu odrazu vyrútila obrovská CHLADNIČKA!
Zvyšky zostreleného iránskeho dronu
Zahraničné
Panika na tureckých plážach: Vyplavuje tam vojenské drony! Sú plné výbušnín, ľudí musia evakuovať
V európskych moriach zabíja
Zahraničné
V európskych moriach zabíja mäsožravá baktéria: Počet nakazených stále hrozivo rastie

Ďalšie zo Zoznamu