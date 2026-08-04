Obrovská tragédia: Chlapec (†11) vbehol na elektrickej kolobežke pod kombajn! Nepodarilo sa ho zachrániť

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VARŠAVA - Obrovská tragédia v Poľsku. Iba 11-ročný chlapec zomrel po tom, čo narazil do kombajnu na elektrickej kolobežke v dedine Sypien (Lodžské vojvodstvo).
K nehode došlo v pondelok na poludnie. Informuje o tom poľský web ONET. „Podľa predbežných zistení 11-ročný chlapec jazdiaci na elektrickej kolobežke z doposiaľ nezistených príčin vošiel pod poľnohospodársky kombajn, ktorý riadil 48-ročný muž. Napriek resuscitácii vykonávanej priamo na mieste nehody sa život dieťaťa nepodarilo zachrániť," uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva polície v Lodži, nadkomisárka Edyta Machnik.
Predbežné zistenia naznačovali, že vodič kombajnu bol v čase nehody triezvy.