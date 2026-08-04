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Vážny pád v bikeparku Malinô Brdo: Iba 12-ročný chlapec skončil po úraze v nemocnici

Ilustračný obrázok
(Zdroj: hzs.sk)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

RUŽOMBEROK - Horskí záchranári zasahovali v utorok popoludní v bikeparku horského strediska Malinô Brdo, kde sa po páde zranil 12-ročný cyklista. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

Chlapec spadol na zjazdovej trase Modrý zamat a privodil si viaceré poranenia tela. „Na miesto smerovali horskí záchranári z Oblastného strediska Veľká Fatra pozemne. Po príchode na miesto bol pacient vyšetrený, ošetrený a transportovaný do nemocničného zariadenia v Ružomberku,“ priblížila zásah HZS.

Viac o téme: CyklistaBikeparkMalinô BrdoHorská záchranná služba (HZS)
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